Tra i concorrenti del nuovo programma di Ilary Balsi, “The Couple” c’è anche la pugile italiana medaglia di bronzo a Tokyo 2020 Irma Testa, la quale ha avuto dure parole contro Angela Carini. Ecco cosa ha detto.

Irma Testa a “The Couple”

Irma Testa, la pugile italiana medaglia di bronzo a Tokyo 2020, è una delle concorrenti del nuovo reality di Canale “The Couple“. Durante una chiacchierata con i coinquilini all’interno della casa, Irma ha parlato di Angela Carini, che alle scorse Olimpiadi si era prima arresa poi lamentata contro Imane Khelif. La Testa ha raccontato che la Carini ha fatto passare lei e le sue compagne come schifezze, come quelle che le hanno fatto bullismo. Ma ecco le parole durissime di Irma contro Angela Carini.

Irma Testa senza freni contro Angela Carini: lo scontro è durissimo

Si è sfogata con gli altri concorrenti di “The Couple” Irma Testa su Angela Carini. Ecco cosa ha detto: “Avrei combattuto fino alla fine. Non esistono vie di mezzo: o non accetti di farlo oppure, una volta salita sul ring, ti fai avanti, ti batti e basta. Anche se di fronte a te c’è Mike Tyson, devi farlo. Quando passi attraverso le sedici corde è questione di orgoglio, di rispetto verso se stessi e l’intero movimento. Andrebbe detto che ci sono tante cose che non sono note… e che lei non è la persona che sembra adesso. Fa la vittima ma in realtà con il suo atteggiamento ci ha creato tanti problemi. Quello che è successo è stata una batosta per tutto il lavoro fatto. L’intero ambiente si è sentito in difficoltà per come sono andate le cose. Angela non ci rappresenta. Come definisco tutto questo? Semplicemente vergognoso. Tutto. Lei e la situazione intorno.

Dico solo che eravamo in cinque in stanza quando siamo arrivate a Parigi, ma lei si è fatta cambiare stanza dopo due secondi ed è andata a stare da sola. Troppo superiore per stare con noi? Non l’abbiamo mai vista, non ha mai cenato o pranzato con noi. L’unica volta in cui ha chiesto aiuto, è stato dopo il match, per farsi fare la valigia perché troppo stanca dalle interviste per rientrare nel villaggio con noi comuni mortali. Mi dispiace Angela. Ti avremmo anche aiutato e forse, se tu fossi stata più tempo con noi, ti avremmo evitato la brutta figura che hai fatto tu e hai fatto fare a tutta l’Italia in mondovisione. Noi della nazionale siamo sempre stati una famiglia, nel bene e nel male con le nostre antipatie e simpatie. Se tu ne avessi fatto parte veramente, sapresti che i panni sporchi si lavano in famiglia.“