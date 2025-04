Il nuovo programma condotto da Ilary Blasi, The Couple, è appena iniziato, eppure sembra essere sotto l’influenza dell’ombra lunga lasciata dal suo predecessore, Grande Fratello Vip, l’ultima edizione del quale non ha certo brillato per ascolti e successo. A dispetto dei molteplici tentativi di rilancio, il reality condotto da Alfonso Signorini ha stentato nel mantenere il gradimento del pubblico, tanto che si vocifera di un suo allontanamento dalla conduzione futura del format.

L’avvio incerto di The Couple

A succedergli, ora, è Ilary Blasi, che si ritrova l’eredità di un progetto carico di aspettative disattese. I due programmi presentano infatti molte affinità: seppure cambi il nome, la struttura è quasi identica: sono personaggi più o meno noti che convivono nella solita casa, partecipando a prove e tentando di evitare l’eliminazione. Il premio finale resta, così come le dinamiche di convivenza. Di fatto, The Couple rischia di sembrare una semplice riproposizione del Grande Fratello, seppure in versione meno convincente. Finora, l’unica carta giocata sembra essere stata quella delle dinamiche interne tra i concorrenti. Tuttavia, non è chiaro se la difficoltà nel coinvolgere il pubblico dipenda da una selezione poco riuscita dei partecipanti o dalle interazioni tra i concorrenti che risultano forzate e poco incisiva.

The Couple verso la chiusura? Le indiscrezioni

Anche sui social, stranamente per un reality, sembra non esserci molto riscontro. Eppure, esistono eccezioni nell’ambito del medesimo tipo di intrattenimento televisivo. Maria De Filippi, ad esempio, pur rimanendo fedele a una formula collaudata, continua a ideare programmi capaci di attrarre pubblico e consensi, riuscendo ancora a fare la differenza. Al contrario, The Couple sembra già essersi incamminato verso un destino incerto e, attualmente, l’idea che possa esserci una seconda edizione, resta piuttosto lontana. Visto lo scarso riscontro della prima puntata, infatti, la domanda è in che modo gli autori stiano tentando di limitare l’impatto di un possibile flop.