Doveva essere una delle protagoniste più attese dell’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi, ma la sua assenza fin dalla prima puntata ha lasciato tutti sorpresi. Ibiza Altea, modella e influencer, ha finalmente deciso di raccontare la verità dietro il suo improvviso forfait, svelando i motivi che l’hanno vista assente alla prima puntata del programma.

Isola dei Famosi 2025, il mistero di Ibiza Altea sparita dal cast

La modella Ibiza Altea non ha partecipato alla diretta del 7 maggio, in occasione della prima puntata de L’Isola dei Famosi 2025. L’inviato Pierpaolo Pretelli ha comunicato che la modella non avrebbe più preso parte alla trasmissione condotta da Veronica Gentili.

La notizia è stata data in chiusura della puntata inaugurale del reality in onda su Canale 5. Pretelli ha spiegato che la produzione avrebbe voluto Ibiza Altea tra i concorrenti, ma che ciò non è stato possibile, aggiungendo che, grazie alla sua forza, simpatia e bellezza, lei riuscirà comunque ad andare lontano.

“Un bell’applauso a Ibiza che doveva essere nostra concorrente e purtroppo non potrà esserlo per una serie di ragioni. Noi le facciamo un grande in bocca al lupo per tutto”.

Isola dei Famosi 2025: Ibiza Altea spiega la sua assenza improvvisa

Ibiza Altea ha espresso forti critiche verso la produzione de L’Isola dei Famosi, accusandola di averla esclusa dal cast a causa della sua partecipazione al reality di Netflix Too Hot To Handle, condotto da Fred De Palma, inizialmente previsto per il 9 maggio ma successivamente rinviato a data da definire.

La decisione, comunicata all’ultimo momento, avrebbe indignato profondamente la modella, che in un’intervista rilasciata a Biccy ha raccontato di aver appreso della sua esclusione solo la sera prima della diretta, mentre si trovava già in hotel in Honduras.

“Mi ero assunta la responsabilità di pagare l’eventuale penale sollevando Banijay da ogni responsabilità eppure la sera prima della diretta mi hanno detto che non avrei potuto partecipare. Sono in Honduras da cinque giorni e sono tutt’ora qua, chissà quando ho l’aereo per tornare in Italia“, ha dichiarato la giovane.

La modella si è mostrata furiosa con la produzione, accusandola di aver utilizzato la sua immagine per far credere al pubblico che fosse ancora in gara fino a poche ore prima della diretta.

“Volevo dare il massimo. Mi sento violata“.

Successivamente, Ibiza Altea è tornata sulla questione attraverso un post condiviso sui suoi profili social, dove ha approfondito ulteriormente il suo sfogo.