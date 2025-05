L’Isola dei famosi 2025 è ritornata in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Veronica Gentili e Simona Ventura come opinionista. Tra i concorrenti dei giovani, però, è mancata la modella Ibiza Altea. Ma cosa è successo?

Isola dei Famosi 2025, il mistero di Ibiza Altea sparita dal cast: “Non potrà esserlo…”

Alla prima puntata dell’Isola dei famosi 2025, andata in onda ieri, mercoledì 7 maggio, la modella “noverese” Ibiza Altea, annunciata come concorrente ufficiale fino a poche ore prima dell’inizio del reality, non è apparsa in diretta. Ecco cosa è successo davvero.

Ibiza Altea fuori dall’Isola dei famosi

La modella Ibiza Altea non ha partecipato alla diretta di ieri, 7 maggio, della prima puntata dell’Isola dei famosi 2025. L’inviato Pierpaolo Pretelli ha annunciato che la modella non avrebbe più preso parte alla trasmissione condotta da Veronica Gentili. La notizia è stata data in chiusura della prima puntata del reality di Canale 5.

“All’Isola dei famosi avremmo tanto voluto avere Ibiza Altea ma non è successo. Siamo sicuri che con la sua forza, la sua simpatia, la sua bellezza arriverà molto lontano”, ha detto Pretelli.

Veronica Gentili ha confermato che Ibiza Altea non avrebbe più fatto parte del cast: “Un bell’applauso a Ibiza che doveva essere nostra concorrente e purtroppo non potrà esserlo per una serie di ragioni. Noi le facciamo un grande in bocca al lupo per tutto”.

I motivi dell’abbandono

Non è chiaro il perché la modella, classe ‘99, nata ad Atlanta in Georgia, abbia deciso all’improvviso di non partecipare al reality ma sappiamo che Ibiza stava registrando un altro reality in contemporanea, Too Hot Too Handle, su Netflix, e forse c’entra qualcosa la produzione!