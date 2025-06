All’Isola dei Famosi, le nomination sono sempre un momento delicato, capace di mettere a dura prova anche i legami più solidi. Tra sospetti, delusioni e colpi di scena, le emozioni si intensificano e i rapporti tra i naufraghi si complicano. L’ultima puntata ha visto protagonista Loredana Cannata, travolta da una nomination inattesa che ha acceso un acceso scontro nel gruppo, confermando ancora una volta quanto sia fragile l’equilibrio sull’isola.

Isola dei Famosi, i nominati della quinta puntata

Durante la quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2025, trasmessa il 4 giugno, il televoto ha visto finire in sfida tre concorrenti: Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese. Le nomination sono arrivate attraverso votazioni miste — alcune segrete, altre palesi — e con il contributo decisivo del leader della settimana, Omar Fantini, che ha scelto di nominare Teresanna.

Il responso del televoto sarà svelato nella puntata di mercoledì 11 giugno su Canale 5. Nel frattempo, il pubblico può ancora influenzare il risultato votando per la naufraga che desidera salvare.

Caos Isola dei Famosi: è scontro tra Patrizia Rossetti e Loredana Cannata

La reazione di Loredana è stata immediatamente raccontata da Mario Adinolfi a Cristina, nel tentativo di fare da paciere. Tuttavia, questo sforzo per calmare gli animi ha finito per aumentare le tensioni. Cristina Plevani, che fino a quel momento non era a conoscenza dello sfogo emotivo di Loredana, si è detta sorpresa dalla situazione, sottolineando come una nomination non valga un litigio.

Patrizia Rossetti non ha nascosto il suo disappunto, esprimendosi in modo diretto e deciso:

“Eh la Madonna ragazzi, ecco vedete. A me una persona così mi fa girare tanto, ma tanto, ma tanto le pal**. Voi non avete idea quanto!“.

La naufraga ha criticato apertamente la reazione di Loredana Cannata, ritenendola inappropriata. In sua difesa, Mario Adinolfi e Cristina Plevani hanno sottolineato che ognuno gestisce le emozioni a modo suo, specie quando c’è un legame affettivo. Omar Fantini ha infine riportato la discussione su toni più razionali, ricordando che la nomination fa parte del gioco e non va presa sul piano personale, anche se mantenere la lucidità, quando sono in gioco i sentimenti, non è facile.