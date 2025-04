Mancano ancora diverse settimane all’inizio della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, ma ecco che cominciano a circolare i nomi dei possibili naufraghi che sbarcheranno in Honduras. Tra loro ci sarebbe un volto amatissimo dal pubblico. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Isola dei Famosi 2025: quando inizia?

Non si sa ancora la data ufficiale dell’inizio della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi“, che dovrebbe comunque essere nel mese di maggio. A condurre questa nuova edizione ci sarà Veronica Gentili mentre, per quanto riguarda gli opinionisti ancora non c’è la conferma ufficiale, si è parlato della conferma di Dario Maltese e del cambio di ruolo di Vladimir Luxuria che, dalla conduzione passerebbe al diventare opinionista. Alcune voci avevano invece parlato di Simona Ventura come opinionista unica. E il cast? Ecco quello che sappiamo.

Isola dei Famosi, tra i naufraghi spunta un volto amatissimo

C’è grande attesa per conoscere il cast ufficiale de “L’Isola dei Famosi 2025“. Tra le donne che potrebbero andare in Honduras troviamo la tennista Camila Giorgi, Delia Dura, Chiara Balestri, Marialuisa Jacobelli, Letizia Paternoster e Antonella Mosetti. Tra i concorrenti maschili pare essere molto vicino alla firma del contratto lo youtuber Er Gennaro mentre il nome che sta circolando nelle ultime ore è quello del cantante neomelodico Angelo Famao. Smentite invece le partecipazioni di Angelo Madonia e Loris Karius.