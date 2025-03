Negli ultimi giorni, il nome di Angelo Madonia è emerso nel panorama del gossip italiano, alimentato da indiscrezioni riguardanti un presunto ingaggio nel noto reality show L’Isola dei Famosi. La notizia, lanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, ha immediatamente suscitato l’interesse dei fan e dei media. Tuttavia, a pochi minuti dalla diffusione della notizia, sia Sonia Bruganelli, compagna di Madonia, che lo stesso danzatore hanno prontamente smentito l’indiscrezione, chiarendo che non c’è alcuna verità dietro a queste affermazioni.

Le reazioni di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia

Sonia Bruganelli ha utilizzato il suo profilo Instagram per esprimere il suo scetticismo riguardo alla notizia, chiedendo sarcasticamente: “Devi dirmi qualcosa che non so?”. La produttrice ha condiviso un articolo che riportava la notizia, accompagnandolo con emoji che ridevano a crepapelle, evidenziando così la sua incredulità. Anche Angelo Madonia ha voluto dire la sua, rilanciando il post di Sonia e aggiungendo una battuta ironica: “(vado a L’Isola, ndr) Solo se mi fanno portare la Lego”. Queste reazioni hanno ulteriormente messo in discussione la credibilità delle voci circolanti.

Indiscrezioni sul cast e la conduzione del programma

Nonostante le smentite, il gossip attorno a L’Isola dei Famosi continua a circolare. Fonti vicine al programma affermano che la conduzione potrebbe essere affidata a Veronica Gentili, nota giornalista e conduttrice de Le Iene. Inoltre, si vocifera di un possibile ritorno di Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionista, dopo la sua esperienza dello scorso anno, che non ha brillato in termini di ascolti. Altre voci suggeriscono un clamoroso ritorno di Simona Ventura come ‘super opinionista’, ma al momento nulla è stato confermato ufficialmente da Mediaset.

Per quanto riguarda il cast dei naufraghi, non ci sono ancora nomi ufficializzati e la data di partenza del reality rimane un mistero. Si ipotizza che il programma possa iniziare dopo la conclusione di The Couple, il nuovo show di Ilary Blasi. Tuttavia, le voci suggeriscono che gli autori di L’Isola abbiano ricevuto diversi rifiuti da parte dei vip contattati, complicando ulteriormente la situazione.