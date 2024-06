Isola dei Famosi: tutta la verità sul ritiro di Daniele Radini Tedeschi

Daniele Radini Tedeschi ha svelato quali sono i veri motivi dietro il suo ritiro dall’Isola dei Famosi. Il concorrente ha dovuto pensare a se stesso e scegliere la cosa migliore per il suo benessere.

Isola dei Famosi, la verità sul ritiro di Daniele Radini Tedeschi: “In quel momento ho detto basta”

Durante la decima puntata dell’Isola dei Famosi, Daniele Radini Tedeschi aveva raccontato i motivi per cui aveva deciso di ritirarsi. In seguito aveva approfondito il discorso sui social network, rivelando di essere stato costretto ad abbandonare per motivi personali e di salute. Il noto critico d’arte ha dovuto affrontare delle grandi difficoltà e momenti di stress e profonda angoscia durante la sua esperienza.

Dopo settimane dal suo ritiro è tornato a parlarne durante un’intervista per Vanity Fair. L’ex naufrago ha spiegato che è andata bene nell’insieme, tenendo conto che è una persona che soffre profondamente di malinconia. “Sono partito dopo essermi confrontato con il mio medico, che mi ha detto che poteva farmi bene staccare” ha dichiarato, confermando che subito è stato meglio, grazie anche ad alcuni compagni di avventura. Dopo un po’, quando alcuni sono usciti, è riemersa l’angoscia. “Lì ho detto basta” ha spiegato.

L’episodio che lo ha spinto ad abbandonare il reality

“Ho avuto qualcosa di molto vicino all’attacco di panico perché mi sono reso conto di non avere dei riferimenti e di lottare con le creazioni prodotte dalla mia mente” ha dichiarato Daniele Radini Tedeschi, aggiungendo che non parlare del suo abbandono è stata una scelta rispettosa nei confronti della sua situazione personale, pur non avendo nulla da nascondere. “Non parlarne in studio non è dipeso da me: è il programma che decide il modo migliore di comunicare qualcosa” ha aggiunto.