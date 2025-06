Stasera, mercoledì 25 giugno, va in onda la penultima puntata de L’Isola dei Famosi, e l’attesa è alle stelle. Il televoto è ancora aperto e il destino dei concorrenti è appeso a un filo: chi sarà eliminato? I sondaggi online sembrano indicare una tendenza abbastanza chiara, ma l’esperienza insegna che tutto può cambiare fino all’ultimo secondo. Con ancora troppi naufraghi in gioco e una finale sempre più vicina, la tensione cresce.

Isola dei Famosi, è tempo di semifinale

Siamo arrivati alla semifinale de L’Isola dei Famosi 2025. Al di là degli alti e bassi negli ascolti registrati durante la stagione, il finale di un reality riesce sempre a catalizzare l’attenzione, coinvolgendo anche chi, nel corso delle settimane, si era progressivamente allontanato.

Tre i naufraghi a rischio eliminazione questa sera: Cristina Plevani, Patrizia Rossetti e Jey Lillo.

Isola dei Famosi, sondaggi del 25 giugno: chi sarà eliminato?

Il portale ForumFree evidenzia una chiara tendenza: Jey Lillo risulta essere il meno supportato, con appena il 25,25% delle preferenze, un dato che lo pone in forte pericolo di eliminazione. Subito dopo troviamo Patrizia Rossetti, sostenuta dal 31,48% dei votanti. In netto vantaggio, invece, Cristina Plevani, che raccoglie il favore del 42,28% del pubblico, complice anche il suo legame nostalgico con la prima storica edizione del Grande Fratello.

Attualmente sono dieci i naufraghi ancora in gara, ma con la semifinale in programma stasera, è difficile pensare che arrivino tutti fino in fondo. Un’eliminazione è scontata, ma il numero ancora alto fa ipotizzare l’arrivo di uno o più televoti flash per sfoltire il gruppo.