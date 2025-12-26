Israele, accoltella donna e travolge uomo uccidendoli: aggressore neutralizzato

Accoltella donna e investe uomo in Israele: due vittime in un attacco terroristico multi-fase, sospetto palestinese neutralizzato lungo la Route 71.

Israele, accoltella donna e travolge uomo uccidendoli: reazioni e misure delle autorità

In seguito all’attacco, il ministro della Difesa Israel Katz ha annunciato di aver ordinato alle forze israeliane di intervenire “con forza e immediatamente” nel villaggio di Qabatiya, luogo di provenienza del sospetto.

L’ufficio del ministro ha aggiunto che le autorità lavoreranno per “localizzare e contrastare ogni terrorista e colpire le infrastrutture terroristiche nel villaggio”, avvertendo che chiunque fornisca sostegno al terrorismo “pagherà l’intero prezzo”.

L’attacco, definito dalla polizia un “attacco terroristico multi-fase”, ha sollevato nuovamente preoccupazioni sulla sicurezza nelle aree vicine al confine con la Cisgiordania, mentre le indagini proseguono per ricostruire con precisione le circostanze della tragedia.

Due persone hanno perso la vita in quello che i servizi di emergenza definiscono un possibile attacco terroristico nel nord di Israele. Secondo il Times of Israel, la polizia ha dichiarato di aver “neutralizzato” il presunto aggressore. L’uomo, identificato come un residente palestinese della città di Qabatiya, nella Cisgiordania settentrionale vicino a Jenin, ha compiuto una serie di attacchi distinti: ha travolto un pedone di 68 anni in un incidente stradale e ha accoltellato a morte una giovane donna di 19 anni vicino a una fermata dell’autobus sulla Route 71.

Prima di questi episodi, il sospetto avrebbe avuto un alterco con un altro automobilista, ferendolo leggermente. Dopo l’accoltellamento, l’aggressore si è diretto verso Afula, dove sarebbe stato fermato e “neutralizzato” dalle forze dell’ordine.