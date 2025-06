Un grave episodio di violenza ha scosso la città di Boulder, in Colorado, dove un attacco terroristico mirato ha colpito una manifestazione pro Israele. Durante l’evento, diversi partecipanti sono rimasti feriti, mentre le autorità sono intervenute rapidamente per fermare l’aggressore. L’FBI ha immediatamente aperto un’indagine per chiarire le dinamiche dell’attacco e garantire la sicurezza della comunità, sottolineando la gravità del gesto.

Colorado, attacco terroristico a corteo pro Israele: diversi feriti

Durante un corteo pacifico organizzato dal gruppo “Run For Their Lives” a Boulder, Colorado, organizzato per chiedere la liberazione degli ostaggi israeliani ancora trattenuti da Hamas, un uomo ha lanciato una molotov contro i manifestanti, causando diversi feriti. L’attacco è avvenuto nei pressi del tribunale della contea di Boulder, all’incrocio tra la 13esima Strada e Pearl Street.

Il direttore dell’FBI, Kash Patel, ha definito l’episodio un “attacco terroristico mirato” in Colorado, dichiarando attraverso un post su X che l’agenzia sta indagando a fondo sull’accaduto e che agenti federali e forze dell’ordine locali sono intervenuti sul posto.

Sei persone, con un’età che va dai 67 agli 88 anni, sarebbero rimaste ferite. Il capo della polizia locale, Stephen Redfearn, ha dichiarato che almeno una persona ha riportato ferite gravi ed è attualmente in condizioni critiche.

Colorado, attacco terroristico a corteo pro Israele: arrestato l’assalitore

La polizia ha arrestato Mohamed Sabry Soliman, 45 anni, che, secondo l’FBI, era in possesso di un “lanciafiamme artigianale e di un dispositivo incendiario”. Durante l’attacco, l’uomo avrebbe pronunciato “Palestina libera“, come riportato in un video diffuso sui social, che mostra l’aggressore a torso nudo con due bottiglie molotov, circondato da fiamme. Soliman è stato inizialmente trasportato in ospedale per ferite lievi.

“Il mio pensiero va alle persone ferite e colpite da questo atroce atto terroristico. Atti pieni d’odio di qualsiasi tipo sono inaccettabili“, ha dichiarato il governatore democratico del Colorado Jared Polis.