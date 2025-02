Più di 10 pedoni sono stati feriti, uno dei quali in modo serio, dopo essere stati investiti da un’auto ad Haifa, nel nord di Israele. Le autorità parlano di un attacco terroristico: ucciso l’aggressore.

Israele, sospetto attacco terroristico: auto contro pedoni ad Haifa, almeno 10 feriti

“Le forze di polizia sono riuscite a intercettare un veicolo sospetto e ad arrestare un sospetto“, hanno riferito in un primo momento le forze dell’ordine.

Un agente ha riferito all’emittente israeliana Channel 12 che l’auto ha accelerato, colpendo un gruppo di pedoni alla fermata degli autobus di Karkur Junction. L’uomo alla guida avrebbe poi accelerato verso una macchina della polizia vicina, colpendola in pieno. La polizia ha aggiunto che gli agenti lo hanno inseguito, catturato e neutralizzato, parlando di un sospetto attacco terroristico.

Israele, sospetto attacco terroristico: ucciso l’aggressore 24enne

La polizia israeliana, in un secondo aggiornamento del The Times of Israel, ha comunicato che l’individuo responsabile dell’incidente in cui oggi sono stati investiti alcuni pedoni in un presunto attacco terroristico a sud di Haifa è stato ucciso. Le autorità sanitarie hanno aggiornato il bilancio delle vittime a 10 feriti, alcuni dei quali sono in gravi condizioni.

Secondo quanto riferito da Canale 12, il sospetto autore dell’attacco sarebbe un arabo israeliano di 24 anni, proveniente dalla comunità di Ma’ale Iron, vicino Haifa.