La controversia sulla cancellazione dei post

Il ministero degli Esteri israeliano ha recentemente suscitato un acceso dibattito internazionale dopo aver ordinato la rimozione dei post di condoglianze per la morte di Papa Francesco dalle ambasciate israeliane nel mondo. Questa decisione ha scatenato una reazione a catena tra gli ambasciatori, in particolare nei paesi a maggioranza cattolica, dove la figura del Papa ha un’importanza significativa.

Secondo fonti dei media ebraici, la mossa ha generato indignazione tra i diplomatici israeliani, i quali hanno espresso la loro frustrazione in gruppi interni di comunicazione. La rimozione dei tweet, che esprimevano semplici condoglianze, è stata vista come un atto che potrebbe compromettere l’immagine di Israele, specialmente tra i milioni di cattolici nel mondo.

Le reazioni degli ambasciatori

La decisione del ministero non è stata accompagnata da spiegazioni chiare, alimentando ulteriormente il malcontento tra i diplomatici. Alcuni ambasciatori hanno sottolineato che la cancellazione di un messaggio di cordoglio, apparentemente innocuo, è stata influenzata dalle critiche del Papa riguardo alla situazione a Gaza. Un diplomatico ha commentato: “Abbiamo cancellato un semplice e innocente tweet che esprimeva le condoglianze di base, chiaramente a causa delle critiche del Papa a Israele per la guerra a Gaza”.

Questa situazione ha portato a un clima di incertezza e frustrazione all’interno del ministero, dove gli ambasciatori hanno ricevuto ordini diretti senza alcuna spiegazione. “Quando abbiamo chiesto chiarimenti, ci è stato detto che la questione era ‘in fase di revisione’. Non è abbastanza, non per noi e certamente non per il pubblico che rappresentiamo”, ha dichiarato un ambasciatore israeliano.

Le implicazioni diplomatiche

Oltre alle preoccupazioni per il danno alla reputazione di Israele, la gestione della situazione ha sollevato interrogativi sulla strategia diplomatica del paese. La mancanza di comunicazione da parte dei leader israeliani, come il primo ministro Netanyahu e il ministro degli Esteri Gideon Sa’ar, ha contribuito a creare un senso di disorientamento tra i diplomatici. Solo il presidente Herzog ha rilasciato una dichiarazione, esprimendo le sue condoglianze al mondo cattolico e auspicando che “la sua memoria possa ispirare atti di gentilezza e speranza per l’umanità”.

La controversia mette in luce le sfide che Israele deve affrontare nel mantenere relazioni diplomatiche positive, specialmente in un contesto internazionale sempre più complesso. La gestione delle comunicazioni ufficiali e la sensibilità verso le opinioni pubbliche globali sono diventate questioni cruciali per il paese, che si trova a dover bilanciare le proprie posizioni politiche con le aspettative di una comunità internazionale diversificata.