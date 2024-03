Israele, c'è l'accordo sulla tregua?

Israele pare avere una proposta di tregua di sei settimane a Gaza. Esiste “una cornice di accordo” che Israele ha “più o meno accettato”. Una successiva fase dell’intesa potrà essere concordata durante la tregua.

Punto da risolvere con Hamas

Il punto focale da risolvere è la mancanza di un accordo con Hamas su una categoria di ostaggi vulnerabili. Gli stati uniti hanno avuto diversi incontri in Israele e uno a Parigi nelle ultime settimane.

Negoziati al Cairo

Nuovi negoziati sulla tregua a Gaza previsti al Cairo e non è chiaro se vi sarà anche il Qatar. le discussioni fra Israele e Hamas verranno condotte in maniera indiretta, con i rappresentanti delle due parti in stanze separate.

Gantz a Washington

Il ministro del gabinetto di guerra Benny Gantz vola a Washington contro l’approvazione di Benjamin Netanyahu. Il primo ministro ha detto chiaramente a Gantz che non approva il suo viaggio a Washington. ogni viaggio all’estero di un ministro, che non sia privato ma nella sua veste ufficiale, richiede l’approvazione del primo ministro.

Gantz procede comunque

Gantz ha deciso di procedere e a Washington, ha reso noto il suo ufficio, vedrà la vice presidente Kamala Harris e il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. Poi proseguirà per Londra, dove sono previsti altri incontri ad “alto livello”

