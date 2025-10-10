Ostaggi israeliani a Gaza: chi sono e quali sono le loro storie

Ostaggi israeliani a Gaza: chi sono e quali sono le loro storie

Presumibilmente vivi a Gaza: i 20 ostaggi israeliani tra soldati, lavoratori e partecipanti al festival Nova. Ecco chi sono.

Dall’attacco del 7 ottobre 2023, decine di cittadini israeliani sono stati catturati in diverse circostanze, tra cui assalti a kibbutz, raid militari e attacchi a eventi culturali come il festival musicale Nova. La loro detenzione ha suscitato preoccupazione internazionale e pressioni diplomatiche intense, portando a negoziati complessi per ottenere il loro rilascio. L’accordo di cessate il fuoco, mediato dagli Stati Uniti, prevede non solo la liberazione degli ostaggi ancora vivi, ma anche lo scambio con migliaia di prigionieri palestinesi e la supervisione internazionale per garantire la sicurezza e l’assistenza umanitaria nella regione.

Ecco chi sono gli ultimi 20 ostaggi israeliani presumibilmente vivi.

Cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi a Gaza

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che, su 48 cittadini presi in ostaggio nella Striscia di Gaza, 20 sono ancora vivi. L’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, mediato dal presidente statunitense Donald Trump e firmato a Sharm el-Sheikh, prevede il rilascio degli ostaggi tra lunedì e martedì.

La tregua stabilisce anche il ritiro delle forze israeliane fino alla cosiddetta Linea Gialla, la liberazione di 1.950 prigionieri palestinesi – tra cui 250 ergastolani – e la restituzione dei corpi di 360 miliziani di Hamas, esclusi alcuni leader come i fratelli Yahya e Mohammed Sinwar.

La supervisione sarà affidata a una task force internazionale con militari statunitensi, egiziani, qatarioti, turchi e forse emiratini, mentre un centro di coordinamento civile-militare faciliterà l’assistenza umanitaria, la logistica e la sicurezza nella Striscia di Gaza.

Israele, chi sono i 20 ostaggi che dovrebbero essere ancora vivi



Tra gli ostaggi ritenuti vivi si contano giovani soldati, professionisti e lavoratori culturali, molti dei quali rapiti durante l’attacco al festival Nova o nelle vicinanze dei kibbutz lungo il confine con Gaza. Diversi sarebbero apparsi in video diffusi da Hamas, mostrando segni di malnutrizione, ferite o debilitazione.

Di seguito, come pubblicato da Il Washington Post, i 20 ostaggi israeliani che si ritiene siano ancora vivi: