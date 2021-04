Israele, zero morti per Covid per la prima volta in 10 mesi

Per la prima volta da dieci mesi, in Israele non si sono registrati morti per Covid nelle ultime 24 ore. I positivi invece sono stati in tutto 129.

Per la prima volta dallo scorso 29 giugno lo stato di Israele non ha registrato morti da Covid nelle ultime 24 ore. Si tratta di un risultato straordinario, che indica come nel paese mediorientale si stia concretamente uscendo dall’emergenza sanitaria, soprattutto grazie all’imponente campagna di vaccinazione di massa messa in piedi negli ultimi mesi.

A oggi infatti oltre metà della popolazione israeliana ha già ricevuto la seconda dose del vaccino anti Covid, mentre in questi ultimi giorni il governo ha già firmato con Pfizer un accordo per l’acquisto di altre milioni di dosi entro il 2022.

Israele, zero morti d Covid nelle ultime 24 ore

Stanto ai dati comunicati dal ministero della Salute il bilancio dei decessi è rimasto fermo a 6.346 morti, non spostandosi dunque dalla cifra registrata 24 ore prima.

I nuovi positivi registrati sono invece 129 sul oltre 35mila tamponi effettuati, il che si traduce in un indice di positivà dello 0,4%.

Annunciando la fine dei lockdown nazionali, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha nel frattempo dichiarato che: “Israele continuerà a guidare la lotta mondiale conto il covid”, auspicando nello stesso intervento di poter raggiungere al più presto anche un accordo con la casa farmaceutica Moderna per ulteriori forniture di vaccini.

Lo stato ebraico sta tuttavia allo stesso tempo cercando – d’intesa con AstraZeneca – di indirizzare le dosi di vaccino in eccesso verso altri paese dove ce n’è maggiormente bisogno. Lo ha affermato anche il Commissario alla lotta al Covid Nachman Ash, che intervenendo alla Radio Militare ha detto: “Stiamo cercando di trovare una soluzione. Dopo tutto, non vogliamo che i vaccini arrivino qui e poi siano gettati nella spazzatura”. Si ricorda che dallo scorso 18 aprile in Israele non vi è più l’obligo di indossare la mascherina all’aperto.