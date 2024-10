La Isybank University Master 2024 torna a entusiasmare gli studenti universitari appassionati di videogiochi. Il torneo, dedicato agli eSports, offre l’opportunità di competere su titoli di successo come Clash Royale e Rocket League. Quest’anno, l’iniziativa è sostenuta da Isybank, la banca digitale del gruppo Intesa Sanpaolo, che sarà title sponsor e main sponsor dell’evento.

Un’opportunità per vincere borse di studio

L’evento non si limita a essere un semplice torneo di videogiochi, ma mette in palio borse di studio per un valore complessivo di 5.000€, un incentivo prezioso per gli studenti universitari. I partecipanti potranno sfidarsi in tre turni di qualificazione per ogni titolo, con l’obiettivo di raggiungere la top 12, che si confronterà nella finalissima dal vivo.

Rocket League aprirà le danze il 22 ottobre con il primo qualifier. Gli appassionati di Clash Royale dovranno aspettare solo un paio di giorni in più, fino al 24 ottobre, per dare inizio alle proprie sfide.

Finale alla Milan Games Week

Il momento più atteso del torneo sarà senza dubbio il Torneo dei Campioni, la finalissima che si terrà durante la prestigiosa Milan Games Week, il 22 novembre. Solo i migliori 12 giocatori avranno l’onore di partecipare a questo evento dal vivo e dimostrare il loro valore in una delle più importanti manifestazioni italiane dedicate ai videogiochi.

Un team di caster d’eccezione

A commentare le partite ci sarà un team di caster d’eccezione, che darà il giusto ritmo e intensità alle sfide: Giada Cristina Bessi, Ztan, ReUltras, Dc System e Gigi accompagneranno il pubblico durante tutte le fasi del torneo.

Per gli studenti universitari appassionati di eSports, questa è un’occasione imperdibile per mettere in mostra il proprio talento e, allo stesso tempo, ottenere supporto per il proprio percorso accademico. Non perdere l’occasione di partecipare!

Iscriviti subito per avere la possibilità di vincere una borsa di studio e far parte della storia di questo grande evento!