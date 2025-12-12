Italia e Belgio contestano il piano europeo per l'utilizzo dei fondi russi congelati

La recente decisione dell’Unione Europea di considerare l’assegnazione di 210 miliardi di euro provenienti da beni congelati della Russia per finanziare l’Ucraina ha sollevato preoccupazioni tra alcuni stati membri. In particolare, Italia e Belgio si sono unite per opporsi a questo piano, richiedendo alternative più sostenibili e meno rischiose.

Il contesto del piano UE

Il piano dell’Unione Europea mira a liberare i fondi russi congelati, custoditi principalmente dalla banca Euroclear in Belgio, per sostenere l’economia ucraina gravemente colpita dalla guerra. Tuttavia, il governo belga ha espresso preoccupazioni circa le possibili ripercussioni legali e finanziarie nel caso in cui la Russia riuscisse a recuperare tali fondi in futuro.

Le preoccupazioni del Belgio

Il Belgio teme di dover rimborsare l’intero importo se la Russia decidesse di reclamare i propri beni. Questo scenario ha spinto il governo belga a cercare alleati di peso per sostenere la sua posizione, e l’intervento dell’Italia ha cambiato le dinamiche diplomatiche. Insieme a Malta e Bulgaria, hanno elaborato un documento che invita la Commissione Europea a esplorare alternative per finanziare l’Ucraina.

Una proposta alternativa

Le quattro nazioni hanno suggerito di considerare un piano B, che prevede l’emissione di debito comune dell’UE per sostenere l’Ucraina nei prossimi anni. Tuttavia, questa proposta è accompagnata da molteplici criticità, tra cui l’aumento dell’indebitamento di paesi come l’Italia e la Francia, e la necessità di un consenso unanime, che potrebbe essere bloccato da paesi come l’Ungheria, governata da un premier amico di Mosca.

Le divisioni politiche in Italia

Nonostante il supporto del governo italiano alle sanzioni contro la Russia, la coalizione di Giorgia Meloni è divisa riguardo al sostegno all’Ucraina. Il vicepremier Matteo Salvini ha adottato una posizione più favorevole alla Russia, complicando ulteriormente la situazione. Questa divisione interna ha reso più difficile per Meloni mantenere una posizione coerente e forte nella gestione della crisi ucraina.

Le critiche al piano della Commissione

In aggiunta, i quattro paesi hanno espresso scetticismo riguardo alla possibilità di utilizzare poteri d’emergenza per modificare le norme sulle sanzioni e mantenere congelati i beni russi a lungo termine. Hanno chiarito che, sebbene abbiano votato a favore di queste misure per preservare l’unità dell’UE, rimangono cauti sull’eventuale utilizzo di tali beni congelati.

Le implicazioni legali e finanziarie

La proposta di congelare i beni russi a lungo termine potrebbe avere conseguenze legali e finanziarie rilevanti, non solo per il caso specifico, ma anche per l’intero quadro normativo europeo. Questo approccio potrebbe minare le speranze del Cremlino di recuperare i fondi in una eventuale trattativa di pace dopo il conflitto.

Il governo belga, preoccupato per le ritorsioni russe, ha richiesto maggiori garanzie per proteggere i propri interessi economici, mentre le tensioni tra i membri dell’UE continuano ad aumentare. La lettera di Bruxelles ha cercato di rassicurare i paesi come Francia e Italia, che sono preoccupati che l’adesione a un piano di prestito possa compromettere la fiducia degli investitori.