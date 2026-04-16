Italia e Ucraina, Meloni ribadisce l'impegno e propone produzione congiunta di droni

Italia e Ucraina, Meloni ribadisce l'impegno e propone produzione congiunta d...

Italia e Ucraina, Meloni ribadisce l'impegno e propone produzione congiunta d...

Incontro a Roma il 15 aprile 2026: Meloni sottolinea che un Occidente diviso sarebbe un regalo a Mosca e annuncia impegni concreti con l'Ucraina

Il 15 aprile 2026 la capitale italiana ha ospitato un incontro istituzionale che ha visto protagonista il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la presidente del Consiglio Giorgia meloni. Italia e Ucraina hanno ribadito un rapporto di sostegno reciproco che va oltre le dichiarazioni formali: si è parlato di aiuti materiali, di pressione economica contro Mosca e di strategie comuni per la difesa.

In questa cornice la premiership italiana ha richiamato più volte il valore dell’unità strategica dell’Occidente come elemento imprescindibile per la sicurezza europea.

Nel corso dell’incontro sono emerse due linee d’azione principali: mantenere la pressione sulle risorse che alimentano lo sforzo bellico russo e consolidare la cooperazione tecnica e industriale con Kiev.

Sanzioni, sostegno finanziario e assistenza logistica sono stati posti come priorità, con l’obiettivo di evitare una crisi economica che potrebbe minare la resistenza ucraina e avere ricadute sull’Europa. Meloni ha sottolineato che l’Italia agirà attivamente sia in sede UE che nel G7 per sostenere queste misure.

Impegni politici ed economici da Roma

La presidente del Consiglio ha spiegato che il governo intende continuare a favorire soluzioni che tutelino la sovranità di Kiev e la solidità dell’alleanza euro-atlantica. Secondo Meloni, un’Europa frammentata rappresenterebbe «l’unico vero regalo» a Mosca, concetto ribadito con forza nel dialogo con Zelensky. A livello pratico, Roma ha manifestato la volontà di sostenere l’adozione del ventesimo pacchetto di sanzioni e di garantire il flusso degli aiuti finanziari decisi dal Consiglio dell’Unione europea per mantenere la stabilità economica ucraina.

Sostegno operativo e rischi di instabilità

Nel discorso sulla politica estera la premier ha insistito sul rischio che l’instabilità prolungata diventi la nuova normalità, richiedendo quindi risposte coordinate. L’Italia ha citato il proprio contributo pratico dell’inverno trascorso, con l’invio di caldaie industriali e generatori per fronteggiare blackout causati da attacchi, oltre all’invio di macchinari medici specifici per reparti di maternità. Questi esempi sono stati descritti come elementi di una cooperazione che unisce dimensione umanitaria e strategica.

Cooperazione nella difesa e produzione congiunta di droni

Un punto centrale dell’agenda è stata la proposta di sviluppare una collaborazione industriale nel settore dei droni. Meloni ha segnalato l’interesse dell’Italia a lavorare con Kiev per avviare una produzione comune, sfruttando le competenze sviluppate dall’Ucraina negli ultimi anni. L’ipotesi di progetti condivisi risponde sia a un’esigenza operativa sul campo sia a una visione di rafforzamento della base industriale europea nel settore della difesa tecnologica.

Implicazioni industriali e strategiche

La prospettiva di una produzione congiunta mette sul tavolo questioni di trasferimento tecnologico, compatibilità logistica e sostenibilità delle filiere. Roma ha prospettato il ruolo dell’Italia come partner capace di integrare know-how industriale e capacità di produzione, mentre Kiev porta esperienza operativa e innovazione sul campo. L’obiettivo dichiarato è creare sinergie che migliorino l’autonomia difensiva europea senza rinunciare alla cooperazione internazionale necessaria in scenari di crisi.

Dimensione diplomatica e segnali istituzionali

Oltre all’appuntamento a Palazzo Chigi, Zelensky ha incontrato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha riaffermato l’impegno italiano. Nei colloqui sono emersi toni di riconoscenza da parte ucraina: Zelensky ha ringraziato l’Italia per il sostegno costante e ha lodato la leadership della premier, sottolineando il valore del rispetto e della solidarietà come elementi essenziali per la cooperazione futura. Questi incontri hanno avuto una valenza sia simbolica sia pratica nel definire i prossimi passi.

In chiusura, il dialogo tra Roma e Kiev ha ribadito che la strada perseguita combina pressione economica su Mosca, supporto materiale immediato e investimenti condivisi in capacità difensive avanzate. L’Italia si è presentata come partner attivo, pronto a lavorare in sede UE e internazionale per mantenere coesione e fornire strumenti concreti a Kiev, confermando così una strategia che unisce valori, sicurezza e interessi strategici comuni.