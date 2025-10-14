Italia-Israele, Udine blindata: tensione per il corteo pro-Pal prima del match

Udine è già nel vivo di una giornata intensa: il corteo pro-Pal, partito da piazza della Repubblica, attraversa il centro città mentre la città si prepara ad ospitare il match di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Italia e Israele allo stadio Friuli. Tra cori, striscioni e percussioni, migliaia di manifestanti marciano sotto l’occhio vigile di droni, elicotteri e un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine, mentre nelle vie limitrofe tifosi e spettatori affrontano controlli serrati per accedere allo stadio.

Italia-Israele a Udine: Laura Boldrini chiede lo stop al match per le violenze a Gaza

La partita di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Italia e Israele, in programma questa sera allo stadio Friuli di Udine, ha suscitato forti prese di posizione politiche. Laura Boldrini, deputata del Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, ha ribadito che il match non dovrebbe giocarsi, richiamando l’attenzione sulle responsabilità del governo israeliano a Gaza.

Secondo Boldrini, se da un lato la liberazione degli ostaggi e di alcuni prigionieri palestinesi rappresenta una notizia positiva, dall’altro non può cancellare le decine di migliaia di vittime innocenti, tra cui bambini e bambine, e i danni inflitti alle infrastrutture sportive. La deputata ha sottolineato come “questa partita non si sarebbe dovuta giocare” e che, seguendo l’esempio di altri Paesi sospesi dalle competizioni internazionali, Israele avrebbe dovuto essere esclusa da eventi sportivi internazionali.

Boldrini ha poi invitato le federazioni e il Comitato Olimpico a fare dello sport uno strumento di pace, ricordando che “il Comitato Olimpico palestinese ha dichiarato che la devastazione di Gaza non permetterà alcuna attività sportiva per i prossimi dieci anni” e che gli stadi rimasti sono stati trasformati in centri di reclusione.

Sul medesimo tono, anche Rachele Scarpa, deputata del Pd, ha ribadito l’inaccettabilità dello svolgimento della partita: le responsabilità del governo Netanyahu non possono essere ignorate e permettere alla nazionale israeliana di giocare come se nulla fosse significherebbe, secondo la Scarpa, “diventare complici di una gigantesca ipocrisia, oltre che tradire i principi della Carta olimpica, della Fifa e della Uefa”.