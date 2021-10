Italiaonline lancia Libero Club, il nuovo marketplace con sconti e offerte esclusive

Italiaonline ha lanciato Libero Club, un marketplace in cui gli utenti potranno acquistare prodotti di grandi marche a prezzi vantaggiosi.

Italiaonline, la più grande internet company del nostro paese operante nei segmenti Consumer, PMI e Grandi Clienti lancia Libero Club, un nuovo marketplace in cui i clienti potranno acquistare prodotti di grandi brand italiani e internazionali con offerte esclusive e a prezzi vantaggiosi.

Italiaonline lancia il nuovo marketplace Libero Club

Il catalogo, che viene continuamente aggiornato e offre ogni giorno nuove promozioni con sconti che arrivano fino al 70%, propone prodotti di svariate categorie tra cui abbigliamento, accessori, arredo casa, elettronica, articoli per lo sport e il tempo libero e prodotti per l’infanzia. I clienti potranno inoltre acquistare gift card da regalare o comprare per sé e pacchetti esperienze per tutte le occasioni (viaggi, degustazioni gourmet, trattamenti benessere) sempre a prezzi scontati.

Gli utenti potranno registrarsi gratuitamente al marketplace con un indirizzo di posta elettronica. Una volta scelti i prodotti e messi nel carrello, si potrà pagare il proprio ordine online in modalità protetta e sicura con carta di credito o PayPal. Qualora la merce, di cui si assicura la consegna in tempi brevi, non dovesse rispondere alle aspettative, i clienti potranno effettuare il reso o chiedere il rimborso dell’acquisto entro 14 giorni.

Italiaonline lancia Libero Club: “Prezzi competitivi e catalogo ricco”

Si tratta di un’iniziativa che, come spiegato dal Marketing Director Publishing di Italiaonline Domenico Pascuzzi, culmina un percorso di arricchimento dell’offerta dei portali Libero e Virgilio che ad oggi offrono ai propri utenti servizi di posta elettronica, informazione e intrattenimento.

“Il lancio del servizio in questo particolare periodo dell’anno non è casuale: stiamo entrando nella cosiddetta peak shopping season che tra black friday e cyber monday ci accompagnerà fino al periodo natalizio“, ha inoltre sottolineato.

Tra i punti di forza di Libero Club, Pascuzzi ha citato la trasparenza dei prezzi e delle condizioni generali di vendita, la ricchezza del catalogo, la semplicità d’uso e la competitività del prezzo.