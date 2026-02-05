Ivano Michetti lancia una scarpa in diretta a I Fatti Vostri: tensione in studio

Ivano Michetti, storico chitarrista e membro fondatore della band I Cugini di Campagna, si è lasciato andare a un gesto clamoroso: si è tolto una delle sue caratteristiche scarpe da scena con zeppa altissima e l’ha lanciata nello studio televisivo nel corso di un acceso confronto con una donna presente in collegamento.

Lo scontro nato dalla vicenda di un immobile occupato

Il motivo della discussione è la vicenda privata che Michetti sta affrontando da anni: l’occupazione abusiva di un appartamento di sua proprietà situato nel quartiere Torpignattara a Roma. L’artista aveva affittato l’immobile nel 2022 a un cittadino iracheno per una cifra mensile di 350 euro; durante l’assenza dell’inquilino la casa era stata occupata da una donna di nome Samia, senza un contratto regolare e con la serratura cambiata.

Nel corso della trasmissione la donna ha assicurato in collegamento di lasciare l’abitazione entro il 24 marzo, data indicata anche dal suo legale, in quanto suo figlio di 22 anni starebbe scontando lì gli arresti domiciliari fino al 17 marzo. La promessa, tuttavia, non ha convinto Michetti, visibilmente irritato dalle parole della donna, che in diretta ha anche dichiarato: “Nella mia vita privata faccio come cao mi pare”.

Il gesto clamoroso di Michetti

Al culmine dello scambio di accuse e repliche, Michetti, esasperato e scosso dalla situazione personale, si è tolto la scarpa da scena e l’ha lanciata verso il centro dello studio, sotto gli occhi sorpresi dei conduttori Anna Falchi e Flavio Montrucchio e del pubblico a casa. Il gesto ha immediatamente fatto il giro dei social e ha suscitato reazioni tra i telespettatori presenti e online.

Il chitarrista, noto per il suo ruolo nei Cugini di Campagna, gruppo pop italiano attivo dal 1970, aveva già raccontato la sua disavventura durante una precedente apparizione nel programma Fuori dal Coro di Mario Giordano, cercando di portare all’attenzione mediatica una questione che si protrae da anni.

Una vicenda seguita da vicino

L’episodio ha catalizzato l’attenzione del pubblico non solo per il gesto in sé, ma anche per il contesto più ampio della lunga disputa legale legata all’immobile di Michetti e alle difficoltà legate all’esecuzione dello sfratto. La scena di una scarpa che vola in diretta televisiva rimane una delle immagini più commentate della puntata, simbolo di una situazione privata che è esplosa sotto i riflettori del piccolo schermo.