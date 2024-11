Jacqueline Di Giacomo e Ultimo: l'attesa per il primo figlio a New York

Jacqueline Di Giacomo e Ultimo: l'attesa per il primo figlio a New York

Un nuovo inizio per Jacqueline Di Giacomo

Jacqueline Di Giacomo, la giovane figlia del noto chirurgo ortopedico Giovanni Di Giacomo, si prepara a diventare madre per la prima volta. Con il suo compagno Ultimo, la 24enne attende con entusiasmo l’arrivo del loro bambino a New York. In un’intervista esclusiva a Vanity Fair, Jacqueline ha condiviso le sue emozioni e le sue aspettative riguardo alla maternità, rivelando un lato personale e profondo della sua vita.

Il legame con la famiglia e l’importanza dei valori

Durante l’intervista, Jacqueline ha scelto di non parlare della sua relazione con la madre, Heather Parisi, ma ha invece messo in evidenza il ruolo fondamentale del padre nella sua vita. “Mio padre mi ha insegnato a non avere ansia e a non trasmetterla agli altri”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di affrontare le sfide con ottimismo. La giovane madre ha anche espresso il desiderio di educare il suo bambino nel rispetto della parità di genere, un tema che le sta particolarmente a cuore.

Una gravidanza serena e riflessioni sul futuro

Jacqueline ha raccontato di come la gravidanza sia stata un’esperienza positiva per lei, priva di disturbi significativi. “Vorrei trasmettere serenità a mio figlio”, ha affermato, evidenziando la sua volontà di essere una madre presente e consapevole. Inoltre, ha rivelato di tenere un diario delle sue emozioni, un gesto che riflette il suo desiderio di condividere con il bambino non solo il suo presente, ma anche il suo passato e le sue aspirazioni.

Il concetto di famiglia secondo Jacqueline

Per Jacqueline, la famiglia non è definita da vincoli tradizionali, ma da legami emotivi e affettivi. “Famiglia è da chi non vedi l’ora di tornare la sera”, ha spiegato, evidenziando come l’amore e l’appartenenza siano al centro della sua visione. Con questa prospettiva, la giovane madre si prepara a costruire un ambiente familiare ricco di valori e rispetto, dove il suo bambino potrà crescere in un contesto positivo e stimolante.