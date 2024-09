James Blunt, rifiutato da Ryanair per un volo in Irlanda, decide di organizzare una tappa del suo tour a Dublino. Come risposta alla compagnia aerea, pronuncia un deciso «F*** you».

Si è riscaldato un vivace scambio tra il musicista inglese James Blunt e la compagnia di volo irlandese Ryanair. L’esplosione è avvenuta quando quest’ultima ha risposto in modo scortese a un messaggio di Blunt, in cui chiedeva ai suoi seguaci se avrebbe dovuto includere o meno una tappa a Dublino nel suo concerto. “Vaffanculo” ha risposto l’artista, ottenendo l’approvazione di molti dei suoi fan e non solo. James Blunt, che ha 50 anni, ha reso noto il suo itinerario per il tour del 2025 in onore dei 20 anni di “Back to Bedlam”, l’opera che include pezzi simbolo come “High”, “You’re Beautiful” e “Goodbye My Lover”. Lo scorso primo settembre, Blunt stesso ha interrogato i fan su una piattaforma se avrebbe dovuto aggiungere una tappa del tour a Dublino. La risposta di Ryanair è stata immediata: “No”, ha dichiarato l’azienda in modo brusco, una manovra che ha innescato discussioni sulla rete sociale di Elon Musk. La controrisposta del musicista è arrivata dieci giorni dopo, fredda come il ghiaccio, con un fresco messaggio in cui ha svelato l’aggiunta di Dublino, fissata per il prossimo 6 marzo. La didascalia del post era altrettanto pronunciata: “Vaffanculo, Ryanair”. Il tour 2025 di James Blunt toccherà varie località in Europa, tra cui anche una a Bologna, all’Unipol Arena, fissata per il prossimo 22 febbraio.