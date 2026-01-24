Jannik Sinner affronta Eliot Spizzirri nel terzo turno degli Australian Open 2026: chi vincerà?

Il palcoscenico del tennis mondiale si prepara ad accogliere un nuovo capitolo della carriera di Jannik Sinner. Nella giornata di sabato 24 gennaio 2026, il giovane talento italiano scenderà in campo per affrontare l’americano Eliot Spizzirri. Si prevede un match avvincente e ricco di emozioni. Questo incontro rappresenta il terzo turno degli Australian Open, uno dei tornei più prestigiosi del circuito.

Il percorso di Sinner agli Australian Open

Jannik Sinner ha raggiunto questo punto del torneo dimostrando un’ottima forma nelle fasi iniziali. All’esordio, ha affrontato il francese Hugo Gaston, il quale ha dovuto ritirarsi nel terzo set a causa di un infortunio, quando il punteggio era già in favore dell’azzurro con un netto 6-2, 6-1. Nella seconda partita, il tennista italiano si è imposto su James Duckworth, un avversario locale, con un risultato convincente di 6-1, 6-4, 6-2, mostrando grande padronanza del gioco e registrando un numero record di ace.

Focus sul match contro Spizzirri

Il prossimo avversario di Sinner, Eliot Spizzirri, è attualmente al numero 85 della classifica ATP. Questo incontro segna la prima volta che i due atleti si confrontano in un match ufficiale, aggiungendo un ulteriore elemento di curiosità. La sfida avrà luogo alla Rod Laver Arena, uno dei templi del tennis, e non prima delle 2 di notte, ora italiana, a causa di un cambio di orari legato alle condizioni meteorologiche.

Condizioni e attese per la partita

Con temperature previste superiori ai 35 gradi, l’organizzazione del torneo ha dovuto rivedere gli orari delle partite per garantire il benessere degli atleti. Gli incontri sono stati anticipati, e Sinner e Spizzirri saranno il secondo match della giornata, con inizio previsto intorno a mezzogiorno locale. La partita sarà visibile in diretta su Eurosport, offrendo ai fan la possibilità di seguire ogni momento del match.

Possibili sviluppi futuri

Un eventuale successo di Jannik Sinner contro Spizzirri lo proietterebbe agli ottavi di finale, dove potrebbe incontrare il vincitore della sfida tra Karen Khachanov e Luciano Darderi. Questo match si preannuncia equilibrato e potrebbe aprire la strada a una sfida tutta italiana, un evento che entusiasmerebbe i tifosi del tennis nel nostro paese.

La partita di sabato rappresenta un’importante opportunità per Sinner di proseguire il suo cammino verso la vittoria agli Australian Open 2026. Il giovane tennista ha dimostrato di avere le capacità per competere ai massimi livelli, e i suoi fan sono pronti a sostenerlo in questo incontro decisivo.