Jannik Sinner ha raggiunto un traguardo storico diventando il nuovo numero 1 del mondo, il primo italiano ad esserci riuscito.

Jannik Sinner è il numero 1 al mondo

Con la vittoria contro Grigor Dimitrov si è aggiudicato le semifinali del Roland Garros, ma è la notizia del ritiro di Novak Djokovic ad aver lasciato Sinner senza parole. L’attuale testa di serie numero 1 è stato infatti costretto a rinunciare al torneo a causa di un infortunio al ginocchio. L’abbandono ha quindi consentito al 22enne di salire nel ranking mondiale, raggiungendo la vetta.

La reazione del tennista

La notizia è stata accolta dal giovane tennista con una combinazione di emozione, imbarazzo e il consueto fair play. Visibilmente commosso e quasi incredulo, Jannik Sinner ha rivolto il suo primo pensiero proprio a Djokovic, dimostrando ancora una volta il suo rispetto per il rivale. Davanti alla calorosa ovazione del pubblico, si è quindi concesso un momento per assaporare il traguardo: “Cosa posso dire? Innanzitutto, è il sogno di tutti diventare numero al mondo. Però al contempo vedere Djokovic che si ritira è un dispiacere e gli auguro una pronta guarigione“.

Pronto per la semifinale del Roland Garros

Il 10 giugno le nuove classifiche ATP confermeranno ufficialmente il suo primato, ma Sinner è già concentrato sulla prossima sfida. Venerdì, in semifinale, affronterà uno tra Stefanos Tsitsipas e Carlos Alcaraz. “Cercherò di non pensarci tanto perché in questo torneo ho avuto qualche difficoltà negli ultimi 2-3 anni e quindi sono contento di essere in semifinale, cercherò di giocare il mio miglior tennis” ha affermato, dimostrando ancora una volta la sua incredibile dedizione. “Ringrazio il mio team, che rende questo processo possibile, sarebbe impossibile senza di loro e senza di voi. È un momento speciale per me e sono felicissimo di condividerlo con voi e con tutti quelli che mi stanno guardando dall’Italia, vedremo cosa potrò fare venerdì” ha concluso.