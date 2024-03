Jeep Avenger e-Hybrid, la porta di accesso all'elettrificazione

Milano, 18 mar. (askanews) – Jeep amplia la gamma di Avenger con la versione ibrida e-Hybrid a 48 Volt, la porta di accesso all’elettrificazione, che si aggiunge alla versione termica e a quella full electric. La Jeep Avenger e-Hybrid ha un motore termico 3 cilindri 1.2 a ciclo Miller da 100 CV abbinato a un generatore e a un motore elettrico da 21 kW integrato nel cambio doppia frizione a 6 rapporti (e-DCT6), con palette al volante. La batteria al litio è alloggiata sotto il sedile del guidatore per non rubare spazio all’abitacolo.

Il sistema ibrido a 48 Volt permette di effettuare manovre in elettrico, di percorrere fino a 1 km a zero emissioni e fornisce spunto al motore termico, soprattutto in accelerazione. I consumi secondo Jeep si riducono in media del 20% rispetto alla versione termica, consentendo di percorrere fino a 20 km con un litro (ciclo Wltp). Grazie al peso contenuto in 1.280 kg, a un’altezza da terra di 200 mm, ai vertici della categoria, e a 3 modalità di guida dedicate (Sand, Mud, Snow) Jeep Avenger e-Hybrid conferma tutte le sue qualità off-road.

“Jeep Avenger e-Hybrid completa l’offerta Avenger e punta a consolidare il successo del nostro modello che ha conquistato oltre 70mila clienti in Europa dal lancio. Grazie ad Avenger Jeep ha conquistato una nuova clientela più giovane, in media circa 10 anni e più femminile: oggi 4 clienti ogni 10 sono delle donne”, ha detto il responsabile del brand Jeep in Europa, Eric Laforge.

A bordo l’Avenger e-Hybrid offre di serie il display centrale da 7 pollici compatibile con Apple e Android, il selettore di guida selec-terrain e l’Hill Descent Control per le discese più ripide. In base all’allestimento sono disponibili anche il cockpit digitale, la guida autonoma di livello 2 e il tetto panoramico. Il prezzo dell’Avenger e-Hybrid parte da 26mila euro con le prime vettura in arrivo dai concessionari a fine aprile.