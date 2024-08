Le voci sul presunto divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck stanno affrontando un momento delicato del loro rapporto, tanto che numerosi tabloid hanno rivelato la possibilità del divorzio.

Divorzio in vista per Jennifer Lopez e Ben Affleck

Il primo campanello d’allarme è stato il fatto che la coppia abbia deciso di vivere separata. Secondo il Daily Mail sarebbe stato proprio Ben Affleck a mettere la parola fine alla loro relazione. Sembrerebbe che l’attore non abbia apprezzato la decisione della moglie di collaborare con un famoso brand di alcolici, realizzando la sua personale linea di drink. I trascorsi della star di Hollywood con l’alcol sono risaputi, così come il fatto che sia entrato e uscito dalle cliniche di riabilitazione diverse volte. Sebbene oggi abbia definitivamente sconfitto la dipendenza, l’iniziativa di JLo l’avrebbe profondamente deluso. “Ben è stato quello che ha staccato la spina al loro matrimonio. Jennifer gli aveva fatto credere che fosse la stessa persona che era quando si erano innamorati la prima volta, quindi lui ha visto questo come un ritorno di fiamma. Non gli piaceva il red carpet delle celebrità, ma l’ha fatto perché a lei piaceva” ha rivelato una fonte al Daily Mail.

I motivi della separazione

Secondo il quotidiano britannico, anche le priorità all’interno della coppia erano ormai molto diverse. Sembra che l’attore non approvasse determinati comportamenti di JLo. “La sua ossessione per la fama era diventata troppo per lui” ha rivelato la fonte, aggiungendo “Aveva bisogno di essere fotografata e adorata. Aveva condiviso così tanto di sé con il mondo che lui sentiva che non c’era più niente di privato per lui. Doveva farlo. Era diventato parte di ciò che era: la fama. Non era solo un lavoro, ma uno stile di vita per lei e non poteva rinunciarci. Ha scelto la fama al posto suo, proprio come aveva fatto con i suoi tre precedenti matrimoni“.

La cancellazione del tour

Ad alimentare i sospetti di un’imminente rottura è stata anche la notizia della cancellazione del tour “This Is Me…Live”. La cantante aveva annunciato di volersi prendere “una pausa per stare con i suoi figli, la sua famiglia e i suoi amici più cari”. Aveva inoltre spiegato: “Sono completamente addolorata e devastata per avervi deluso. Sappiate che non lo farei se non sentissi che è assolutamente necessario. Vi prometto che mi farò perdonare e saremo di nuovo tutti insieme. Vi voglio tanto bene. Alla prossima volta”. La coppia ha infine messo pubblicamente in vendita la propria casa in California, sebbene alcune fonti vicine alla star avessero rivelato che Jen avrebbe preferito farlo con discrezione.