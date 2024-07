Ben Affleck e Jennifer Lopez, matrimonio finito: in vendita le opere d'arte

Ben Affleck e Jennifer Lopez, matrimonio finito: in vendita le opere d'arte

La favola d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sembra essere giunta al termine: in vendita i pezzi di design

Dopo le prime indiscrezioni, sulla crisi tra Ben Affleck e Jennifer Lopez, sembrerebbe essere sempre più certa la notizia della separazione tra i due: Page Six, grazie ad una propria fonte, parla di una rapporto finito da mesi.

La rottura tra Ben Affleck e Jennifer Lopez

Ben Affleck avrebbe detto addio alla villa di Beverly Hills da 60 milioni di dollari, acquistata solo un anno fa insieme a J.Lo. L’uomo pare si sia trasferito a Brentwood, in un appartamento da 100mila dollari al mese di affitto.

Abita lì da oltre due mesi, la notizia è stata confermata da una fonte di People:

“A Ben quella casa non è mai piaciuta davvero perché troppo lontana da quella dei figli”.

Inoltre, secondo Page Six, nelle ultime ore avrebbero anche deciso di vendere gli oggetti di design e le opere d’arte, acquistate durante i due anni di matrimonio e contenute nella casa coniugale.

Ben Affleck senza fede nuziale

Nel mese di giugno J.Lo è stata paparazzata in vacanza in Italia, sulla Costiera Amalfitana, senza il marito, mentre Ben, il 23 giugno, è stato fotografato senza fede al dito: a rivelare l’indiscrezione, sempre Page Six, che attraverso alcune foto ha mostrato l’anulare sinistro senza anello nuziale.

Stili di vita incompatibili tra Affleck e J.Lo

Una fonte dell’industria cinematografica, lo scorso maggio, a People, aveva dichiarato:

“Ben odia l’attenzione mediatica che circonda le loro vite”.

Jennifer Lopez, dopo la sua grande carriera, oggi, è perfettamente a suo agio con il successo e ciò che ne consegue. Sembrerebbe essere questo il motivo della rottura: da un lato un uomo introspettivo e riservato, dall’altro una donna troppo disponibile alle richieste dei fan e del mondo.