Continuano le voci di crisi per una delle coppie più chiacchierate di Hollywood. A ormai mesi dalle prime avvisaglie di una presunta crisi coniugale tra Ben Affleck e Jennifer Lopez, i recenti sviluppi sembrerebbero convalidare ancora di più l’ipotesi di un divorzio imminente.

Si è recentemente aggiunto un ulteriore tassello che parrebbe confermare la crisi per la tormentata coppia: Ben Affleck avrebbe completato il trasloco mentre Jennifer Lopez è in vacanza in Italia.

Crisi coniugale tra Ben Affleck e Jennifer Lopez: lui ha traslocato dalla casa di Los Angeles

Continuano senza sosta le voci di una definitiva crisi coniugale tra la tormentata coppia di Hollywood formata da Jennifer Lopez e Ben Affleck. Mentre la popstar è in vacanza in Italia, infatti, l’attore sembrerebbe avere concluso quello che potrebbe essere un ulteriore passo verso il divorzio.

Proprio in questi giorni, secondo quanto rivelato dal magazine People, Ben Affleck avrebbe infatti abbandonato definitivamente la megavilla di Beverly Hills, acquistata insieme a Jennifer Lopez per 60 milioni di dollari solo un anno fa, concludendo il trasloco iniziato un paio di mesi fa. Secondo fonti vicine alla coppia consultate dalla rivista, Ben Affleck si sarebbe stabilito definitivamente nell’appartamento preso in affitto a Brentwood, quartiere di lusso di Los Angeles. Il divorzio tra i due si fa quindi sempre più vicino?

La crisi tra Ben Affleck e Jennifer Lopez continua anche mentre lei è in vacanza in Italia

Mentre Ben Affleck ha finalmente portato a termine il trasloco con cui pare aver abbandonato definitivamente la megavilla di Beverly Hills condivisa con Jennifer Lopez, la cantante si gode le sue vacanze in Italia. Dopo una breve parentesi parigina in occasione della sfilata di Christian Dior alla Paris Fashion Week, continuano a diffondersi le voci di una crisi coniugale e di un imminente divorzio per una delle coppie più tormentate di Hollywood.

I social di Jennifer Lopez continuano a tacere, ma la fonte cosultata dal magazine People ha rivelato che la popstar non sarebbe ancora pronta a mettere la parola fine a questo matrimonio. Per lei sarebbe il quatro matrimonio finito in divorzio e vorrebbe quindi cercare di lavorare per risolvere la crisi: avrebbe infatti proposto a Ben Affleck un percorso di terapia di coppia, che lui pare abbia accettato con mente aperta ma poca convinzione, poiché “trova umiliante l’intero processo“.

