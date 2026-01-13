Prima che il suo volto venisse associato alla tragedia di Crans-Montana, la proprietaria del Le Constellation – il locale dove 40 persone hanno perso la vita nella strage in Svizzera – Jessica Moretti sfilava sui red carpet della Croisette. Era il 2012 e la donna, oggi 39enne, come riportato da Fanpage.it, posava davanti all’Hotel Carlton durante il Festival di Cannes.

Quando Jessica Moretti posava a Cannes con un finto kalashnikov

Indossava una divisa militare con un mano un kalashnikov finto, mentre accompagnava Sacha Baron Cohen nella promozione di “The Dictator“. Immagini sepolte negli archivi fotografici che ora sono riemerse, immortalando Jessica Moretti in una vita che era completamente diversa da quella di oggi. Stando alle fonti locali francesi, Jessica Moretti non è del tutto estranea al mondo dello spettacolo. Cresciuta sulla Costa Azzurra, ha frequentato un liceo ad Antibes, per poi completare gli studi all’International University of Monaco, lavorando come modella durante eventi di richiamo internazionale. Il passaggio verso Crans-Montana sarebbe avvenuto tre anni dopo queste foto: nel 2015, Jessica e il marito Jacques avrebbero rilevato il Le Constellation, trasformandolo in uno dei locali più popolari della località alpina.

Le lacrime all’uscita dal tribunale

Venerdì 9 gennaio, Jessica Moretti è uscita dal tribunale svizzero piangendo. Davanti a decine di cronisti e telecamere, aveva pronunciato poche frasi rivolte alle vittime della tragedia: “I miei pensieri costanti vanno a loro e alle persone che continuano a lottare. È una tragedia inimmaginabile. Non avremmo mai potuto immaginare tutto questo. Voglio scusarmi“. Il tribunale svizzero l’ha rimessa in libertà pur mantenendo nei suoi confronti l’accusa di omicidio colposo, lesioni corporali per negligenza e incendio colposo, le stesse che gravano sul marito Jacques. Intanto, mentre Jacques resta in detenzione preventiva perché, secondo il Ministero pubblico, “il rischio di fuga è concreto”, per Jessica, invece, questo pericolo viene valutato come inferiore.