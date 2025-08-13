Jet russi intercettati da F-35 italiani durante un pattugliamento: “É la prima volta”

Gli aerei fanno parte della Task Force Air Nato e si trovavano di base in Estonia: ecco i dettagli.

A farlo sapere è lo stesso Comando aereo della Nato: “per la prima volta due F-35 italiani decollano in Estonia in risposta a velivoli russi nell’ambito della missione di pattugliamento aereo della Nato. La Task Force Air italiana, distaccamento del 32esimo stormo presso la base aerea di Amari, è in stato di allerta rapida 24 ore su 24, sette giorni su sette, a dimostrazione dell’impegno dell’Alleanza a salvaguardare lo spazio aereo della Nato.“

Come abbiamo visto operazione storica, perché appunto la prima compiuta da jet italiani di base in Estonia in quell’aerea. I due jet sono decollati in modalità Qra, ovvero Quick Reaction Alert, al fine di individuare un Antonov An-12 con transponder spento e senza un piano di volo, che era in rotta verso l’enclave russa di Kaliningrad, sopra le acque internazionali del Mar Baltico.