Jim Morrison è vivo? Il nuovo documentario svela tutta la verità

La docu-serie Before the End esplora la teoria che Jim Morrison sia ancora vivo: ecco le ultime indiscrezioni.

Jim Morrison è davvero morto nel 1971 o potrebbe essere ancora vivo? È la domanda al centro del documentario Before The End, distribuito a gennaio da Apple Tv+, che riporta in auge i dubbi di molti fan dei Doors e degli appassionati di rock. Ufficialmente, Morrison è deceduto il 3 luglio 1971 a Parigi, all’età di 27 anni. Tuttavia, il nuovo documentario solleva nuovi interrogativi su questa versione dei fatti.

La morte di Jim Morrison

Jim Morrison, leggendario frontman dei The Doors, morì il 3 luglio 1971 a Parigi, all’età di 27 anni. La sua morte è avvolta nel mistero e ha alimentato teorie cospirazioniste per decenni.

Morrison si trovava a Parigi con la sua compagna Pamela Courson per prendersi una pausa dalla fama e dai problemi legati alla droga e all’alcol. Secondo la versione ufficiale, nella notte tra il 2 e il 3 luglio, Pamela lo trovò privo di sensi nella vasca da bagno del loro appartamento in Rue Beautreillis. Venne dichiarato morto per arresto cardiaco.

La morte di Jim Morrison è avvolta nel mistero, con numerosi dubbi e incongruenze che continuano ad alimentare speculazioni. Uno degli aspetti più controversi riguarda l’assenza di un’autopsia. In Francia, se un decesso non è considerato sospetto, l’autopsia non è obbligatoria, e così avvenne per Morrison. Il medico che firmò il certificato di morte, Max Vassille, attribuì la causa del decesso a un infarto, ma senza esaminare a fondo il corpo del cantante.

Anche le testimonianze dirette sulla morte sono poche. Oltre a Pamela Courson, sua compagna, solo un ristretto numero di persone avrebbe visto il corpo. Persino il manager di Morrison, Bill Siddons, arrivato a Parigi alcuni giorni dopo, trovò la bara già sigillata.

Alcuni amici ipotizzarono che Morrison fosse morto per un’overdose di eroina in un club parigino e che il suo corpo fosse stato segretamente trasportato a casa per evitare scandali. Mai confermata, questa teoria contribuì al mistero della sua scomparsa. Parallelamente, si diffuse anche l’idea che avesse inscenato la propria morte per sfuggire alla fama, alimentata da presunti avvistamenti in varie parti del mondo.

Jim Morrison sarebbe stato sepolto nel famoso Cimitero di Père-Lachaise a Parigi, diventando un luogo di pellegrinaggio per i fan.

Jim Morrison è vivo? Il nuovo documentario svela tutta la verità

Ideato da Jeff Finn, un grande appassionato dei Doors, il documentario Before The End esplora l’ipotesi che il leggendario frontman abbia inscenato la propria morte per sfuggire alla fama. Secondo quanto presentato nel documentario, esisterebbero prove che Morrison sia ancora vivo e viva sotto falsa identità a Syracuse, New York.

Gli autori sostengono che l’ex leader dei Doors si farebbe oggi chiamare Frank e lavorerebbe come manutentore. Finn, che ha dedicato quasi 40 anni alla ricerca su Morrison e la sua possibile nuova identità, afferma che Frank condivide molte passioni con il cantante, tra cui l’amore per il poeta Charles Baudelaire. Inoltre, sostiene che l’uomo sia stato fotografato nel 2013 accanto a John Densmore, storico batterista della band.

Durante un’intervista, l’uomo risponde in modo vago, mentre il regista si sofferma su un dettaglio fisico: Morrison aveva un neo sul naso, lo stesso punto in cui Frank mostra una cicatrice. Inoltre, due ex partner del frontman, dopo aver visto una foto di Frank, si sarebbero commosse, riconoscendo in lui il cantante scomparso 54 anni fa.