Il 9 , il magnate dei media pro-democrazia Jimmy Lai è stato condannato a 20 anni di reclusione a Hong Kong. La sentenza è stata emessa da un tribunale in base alla nuova legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino. Questa decisione segna un nuovo capitolo drammatico nella storia della libertà di espressione in un territorio sempre più sotto il controllo del governo cinese.

Lai, fondatore del giornale Apple Daily, ha già trascorso più di cinque anni in carcere. La sua condanna è stata accompagnata da accuse di collusione con forze straniere e pubblicazione di contenuti sediziosi. La sentenza finale potrebbe tenerlo dietro le sbarre per il resto della vita, considerando la sua età di 78 anni e le condizioni di salute precarie.

I dettagli della condanna

La corte ha stabilito che Lai dovrà scontare 18 anni della sua pena consecutivamente a una precedente condanna di cinque anni per frode. Questo significa che il suo futuro appare molto incerto e il rischio di una detenzione a lungo termine è concreto. Prima della lettura della sentenza, sono emerse preoccupazioni da parte di organizzazioni per i diritti umani e governi occidentali, che hanno definito il processo una farsa giuridica, priva di fondamento legale.

Le reazioni internazionali

La condanna di Lai ha suscitato un’ondata di proteste a livello internazionale. Esponenti politici e attivisti hanno chiesto la sua liberazione. Il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha affermato di aver menzionato la questione di Lai durante un incontro con il presidente cinese Xi Jinping, sottolineando l’importanza della libertà di stampa. Anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso dispiacere per la sentenza, confermando di aver discusso la situazione di Lai con il leader cinese.

Il contesto della legge sulla sicurezza nazionale

Introdotta nel 2026, la legge sulla sicurezza nazionale ha conferito alle autorità di Hong Kong ampi poteri per perseguire e incarcerare chiunque venga considerato una minaccia per la sicurezza dello Stato. In questo clima di paura, molti giornalisti e attivisti sono stati arrestati, e il numero di professionisti dell’informazione che hanno perso il lavoro è aumentato drammaticamente. Secondo Reporters Without Borders, almeno 900 giornalisti hanno subito conseguenze lavorative a causa di questa legislazione.

Le conseguenze per la libertà di stampa

La sentenza di Lai non è solo un colpo per il magnate dei media, ma rappresenta anche un segnale chiaro del futuro incerto per la libertà di stampa a Hong Kong. L’Associazione dei Giornalisti di Hong Kong ha riportato nel 2026 casi di molestie sistematiche nei confronti di giornalisti, comprese minacce di morte e divulgazione di informazioni personali. Tali azioni hanno creato un ambiente ostile per il lavoro dei giornalisti, minacciando il già fragile ecosistema della libertà di espressione nella regione.

In un momento in cui la democrazia sembra essere sotto assedio, la figura di Jimmy Lai continua a simboleggiare la lotta per la libertà di espressione e i diritti umani. La sua famiglia e i suoi sostenitori non si arrenderanno nella battaglia per la sua liberazione, alimentando la speranza che un giorno Hong Kong possa tornare a essere un faro di libertà e giustizia.