Joe Biden “ne ha mollata un’altra”: la vignetta al vetriolo sul presidente Usa

Dopo quella vera al Cop 26 che fece inorridire gli astanti il vignettista allude a quella "diplomatica" di Joe Biden: “Ne ha mollata un’altra”

Joe Biden “ne ha mollata un’altra”, è il sunto della azzeccata vignetta al vetriolo sul presidente Usa in cui Vauro sbeffeggia le dichiarazioni avventate sulla deposizione di Vladimir Putin e rievoca l’episodio del peto. Insomma, fra peti oggettivi e “peti” verbali il presidente Usa è finito al centro di una bufera di cui è stato lui stesso artefice.

Biden “ne ha mollata un’altra”

Il dato è che le dichiarazioni di Biden in ordine al pur “meritevole” presidente della Russia non solo creano imbarazzo, ma rischiano davvero di innescare una escalation o quanto meno di vanificare la de-escalation del conflitto in Ucraina. L’ultima, a malapena ripresa dal governo Usa con una serie di dichiarazioni di smentita, era stata quella sulla necessità di deporre Putin, che Biden aveva già chiamato “macellaio” e “dittatore”.

Il dialogo in vignetta e l’episodio a Cop 26

E Vauro ha colto lo spirito della faccenda anche sul lato satirico, disegnando per il Fatto Quotidiano due personaggi che lanciano queste battute, il primo dice: “Tutti prendono le distanze da Biden“. E una donna, ritratta mentre si tura il naso gli risponde: “Ne ha mollata un’altra?”. L’episodio chiave è quello famoso per cui Biden, durante il recente Cop26 di Glasgow, avrebbe “mollato” praticamente sotto il naso ed a portata di orecchie di una basita Camilla Parker Bowles.

Il problema sono le altre però, quelle che non fanno arricciare il naso, ma deragliare la diplomazia.