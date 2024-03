"Sono qui per mostrare all'Italia che sei un essere umano e per contrastare la propaganda occidentale" ha detto Jorit a Putin

Durante il Forum della Gioventù di Sochi uno street artist italiano, Jorit, ha abbracciato il presidente russo Vladimir Putin.

L’abbraccio incriminato

L’artista ha abbracciato Putin e chiesto una foto con lui. Al presidente ha detto: “Sono qui per mostrare all’Italia che sei un essere umano e per contrastare la propaganda occidentale.”

La risposta di Putin è stata: “La Russia e l’Italia sono unite dall’amore per l’arte e dal desiderio di libertà.”

Si tratta della seconda volta in cui la Russia esprime vicinanza con l’Italia dopo una conversazione avuta con la studentessa Irene Cecchini durante un forum a Mosca il 20 febbraio.

Chi è Jorit?

Classe 1990 Jorit, nome d’arte di Ciro Cirullo, è uno street artist napoletano.

In Italia l’artista è conosciuto per i suoi enormi murales realizzati sulle facciate dei palazzi, dedicati a personaggi famosi come Maradona, Lucio Dalla, Rino Gaetano, De André, Antonio Gramsci, Martin Luther King, Dostoevsky. Proprio quest’ultimo aveva catturato l’attenzione di Putin.

Jorit ha lavorato anche all’estero, Russia compresa, raffigurando Julian Assange a Mosca.

Ancora, ha realizzato un graffito in Ucraina: una bambina in lacrime sotto le bombe a Mariupol, città sul Mar Nero conquistata dalle truppe russe nel 2022