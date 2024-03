Von der Leyen avvisa Putin: "Ricercato per crimini di guerra, l'Aja lo attende"

Durante il congresso del Ppe a Bucarest la Presidente della Commissione europea Von der Leyen ha avuto modo di parlare nuovamente del conflitto tra Ucraina e Russia. Questa volta il protagonista del suo discorso è stato Putin, rivelando che il presidente russo è ricercato per crimini di guerra e che c’è un’Aula di tribunale all’Aja che lo attende.

Il discorso di Von der Leyen

Il congresso del Ppe a Bucarest è stato il palcoscenico che Ursula Von der Leyen, la Presidente della Commissione europea, ha usato per rilasciare nuove dichiarazioni in merito al conflitto ancora in corso tra Russia ed Ucraina. Questa volta ha puntato i riflettori non tanto sulla guerra in sé, ma si è scagliata direttamente con Putin.

Von der Leyen ha infatti rivelato che il presidente russo è ricercato per crimini di guerra e che prima o poi dovrà affrontare la giustizia. Ha poi aggiunto che è già pronta un’Aula di tribunale che lo aspetta all’Aja. Ma le dure parole non sono finite qui, perché la Presidente della Commissione europea ha anche sottolineato che a causa di questo conflitto Putin sia colpevole di star distruggendo la Russia solo per salvare sé stesso.

Infine, ha tenuto a precisare che l’Europa continuerà ad essere al fianco dell’Ucraina fino a che sarà necessario.

Le dichiarazioni di Putin

Anche se il presidente russo non ha risposto direttamente alle parole della Presidente della Commissione europea, durante una sua recente apparizione ha sottolineato come una riunificazione tra Russia ed Ucraina sia praticamente inevitabile. Putin ha sottolineato che questa unione avverrà quantomeno a livello spirituale e, almeno di questo, sembra esserne certo.