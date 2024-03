Dallo scorso 3 marzo, lo street artist italiano Jorit si è recato nella città di Sochi in occasione del Festival della Gioventù. L’evento è stato per lui anche l’occasione di avere un breve faccia a faccia con il presidente Vladimir Putin, a cui ha chiesto di scattare un selfie.

Jorit incontra Putin a Sochi: le vecchie polemiche

Qualche tempo fa, Jorit era finito al centro delle polemiche per un suo discusso murales nella città di Mariupol e da quel momento le critiche nei suoi confronti non sono mancate. In tanti lo hanno accusato di essere filo-russo, ma il giovane si era difeso spiegando di essere solo un “artista libero”. Jorit, però, non si preoccupa di mostrarsi insieme a Vladimir Putin e, anzi, approfitta del festival di Sochi per chiedere una foto e scambiare qualche parola proprio con il leader russo.

Jorit incontra Putin a Sochi: complimenti all’Italia

Alla domanda rivolta da Jorit a Putin sul tema dell’arte che funge da ponte tra Italia e Russia, il leader del Cremlino si è lasciato andare a grandi complimenti per il nostro Paese: “Siamo sempre stati ammirati dall’arte italiana e ci ha sempre tenuti vicini. Quella italiana è una grande arte di un grande popolo, questo è evidente. Noi in Russia l’abbiamo sempre considerata così e la consideriamo ancora così” – poi ha aggiunto anche – “Ma non è solo l’arte che unisce i due popoli. La lotta dell’Italia per l’indipendenza. Garibaldi. Questo non ci ha forse uniti? Gli italiani hanno sempre un desiderio di libertà nei loro cuori e questo significa che rispettate il desiderio degli altri popoli di fare le loro scelte e scegliere il loro destino”.