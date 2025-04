Julian Assange al funerale di Papa Francesco: un gesto di gratitudine

Un evento storico e simbolico

Il funerale di Papa Francesco ha attirato l’attenzione di tutto il mondo, non solo per la figura carismatica del pontefice, ma anche per la presenza inaspettata di Julian Assange, il fondatore di Wikileaks. Questo evento ha rappresentato un momento di grande significato, non solo per i fedeli, ma anche per la famiglia Assange, che ha voluto rendere omaggio a un uomo che ha dimostrato solidarietà nei momenti più difficili.

La famiglia Assange a Roma

Julian Assange è stato avvistato tra la folla di fedeli, accompagnato dalla moglie Stella Morris Gabriel e dai loro due figli. Le immagini che circolano sui social mostrano la famiglia mentre si dirige lungo via della Conciliazione, un percorso che ha visto passare milioni di pellegrini nel corso degli anni. Stella ha condiviso la loro gratitudine per il sostegno ricevuto da Papa Francesco durante la lunga battaglia legale di Julian, sottolineando l’importanza di questo gesto simbolico.

Il sostegno del Papa

Le parole di Stella Morris Gabriel, pubblicate sul profilo X di Wikileaks, hanno rivelato un legame speciale tra la famiglia Assange e il Papa. “Ora che Julian è libero, siamo venuti tutti a Roma per esprimere la gratitudine della nostra famiglia per il sostegno del Papa durante la sua persecuzione”, ha dichiarato. Questo incontro, avvenuto nel giugno 2023, ha rappresentato un momento di speranza e di dialogo, in cui si è discusso anche della possibilità di liberare Julian dalla prigione di Belmarsh a Londra. La proposta di asilo in Vaticano da parte di Papa Francesco ha ulteriormente sottolineato l’impatto che la figura del pontefice ha avuto sulla vita di Assange e della sua famiglia.