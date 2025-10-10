Poco dopo il post di Pattie Mallette è arrivata la risposta ironica da parte di Bieber: ecco cosa ha detto.

La mamma di Justin Bieber, Pattie Mallette, ha dedicato un post al figlio. Subito è arrivata la risposta del cantante. Ecco cosa è successo.

Justin Bieber, la mamma prega per lui via post

Con un post sui social Pattie Mallette, mamma del noto cantante Justin Bieber, ha dedicato alcune parole piene di fede al figlio: “”Noi preghiamo e facciamo sempre il tifo per te Justin.

Spirto Santo, circondalo di verità, luce e protezione, guarisci ogni ferita nel suo cuore, nella sua mente e nel suo corpo, visibile e invisibile, ripristina ciò che gli è stato rubato e fà che sia intero.” Questo post è datato 22 settembre, due giorni prima Justin Bieber aveva pubblicato un post in cui parlava del suo rapporto con la fede: “Gesù ci insegna che il nostro impegno è semplicemente una risposta al dono della vita e del perdono. Gesù diventa il premio. E desideriamo la crescita per la grazia che abbiamo ricevuto.” Ora, il cantante, ha risposto al post della madre.

Justin Bieber, la risposta al post della mamma

Nel post pubblicato dalla mamma di Justin Bieber, ci sono diverse foto in bianco e nero del cantante. Come riporta People, dopo due settimane dalla pubblicazione del post, Bieber ha risposto così alla madre con un commento: “L’unica cosa che desidero guarisca è il mignolo del piede che si è slogato dopo aver giocato a ping pong.”