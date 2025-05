Justin Bieber dichiara definitivamente di non essere tra le vittime di Diddy e chiede giustizia per chi ha subito le molestie del produttore musicale.

Justin Bieber sceglie di rompere il silenzio e di esprimere la sua verità rispetto ai contatti avuti con Sean Combs ai più conosciuto con Puff Daddy ora a processo per violenza sessuale e racket nei confronti di diverse star di Hollywood.

Bieber e Combs, rapporto nato presto

Justin Bieber ha conosciuto Diddy agli inizi della sua carriera, cominciata quando era ancora minorenne, in particolare come riporta QuotidianoNazionale sono emersi dei video in rete che testimoniano lo stretto legame tra Diddy e lo stesso Bieber.

Quei video erano stati girati intorno al 2010, quando Justin si era avvicinato al successo musicale che poi sarebbe dilagato negli anni successivi. In particolare Combs avrebbe promesso regali a Bieber una volta diventato maggiorenne.

Sulla questione è intervenuto anche Suge Knight, ex amministratore delegato della Death Row Records che in un’intervista ha dichiarato che Bieber fosse stato vittima di abusi da parte di Diddy ed altri uomini durante i viaggi effettuati insieme.

Bieber ha voluto chiarire la sua posizione

Bieber tramite i suoi portavoce ha fatto sapere di non essere stato vittimi di abusi da parte di Sean Combs e che altre persone, le vere vittime, meritano giustizia e di essere al loro fianco.

Ora il cantante di origine canadese è totalmente focalizzato sulla sua salute e sui suoi affetti più cari, riguardo a questa vicenda è molto turbato ed ha deciso di interrompere ogni legame con la figura di Combs, suo primo mentore sulla scena musicale.