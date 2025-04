Fan in ansia per Justin Bieber. Il cantautore e musicista canadese è stato protagonista di un episodio che ha fatto preoccupare tutti sulle sue reali condizioni di salute durante un evento privato al Coachella 2025. Ma ecco cosa è successo.

Justin Bieber al Coachella 2025 spiazza tutti: il gesto preoccupa i fan

C’è preoccupazione tra i fan di Justin Bieber.

Il cantautore e musicista canadese è stato infatti ripreso in un video, diventato virale su TikTok, durante un evento provato al Cochaella 2025, in California. Nel video in questione si vede Bieber mentre sta fumando qualcosa che non pare essere una semplice sigaretta. Dopo di che lo si vede mentre barcolla e ondeggia in modo strano sulle note di “What Do You Mean?”, poi a torso nudo sulle note di “Not Like Us”. I fan sono preoccupati, tra i commenti: “mi dispiace ma non sembra stare bene, non si sta solo ‘divertendo’, è sicuramente sotto l’effetto di qualche sostanza pericolosa“, “Ha bisogno di amici migliori al suo fianco.”

Justin Bieber, le parole del team

Il team di Justin Bieber ha subito smentito l’uso di droghe da parte del cantante: “le voci erano estenuanti e pietose e dimostrano che, nonostante l’ovvia verità, le persone sono determinate a mantenere vive narrazione negative e dannose.” Un ex collaboratore dell’artista ha parlato all‘Hollywood Reporter: “vederlo disintegrarsi in questo modo, è come vedere l’incarnazione di qualcuno che non vive il suo scopo. E’ perso, non c’è nessuno che lo protegga perché non c’è nessuno disposto a dirgli di no. Se dici di no, vieni spazzato via.”