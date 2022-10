Il segnale forte che arriva da uno degli uomini più critici sulla condotta "morbida" della guerra, Kadyrov manda i suoi tre figli adolescenti al fronte

Ramzan Kadyrov manda i suoi tre figli adolescenti al fronte e lo fa sapere sui suoi canali Telegram, Il leader ceceno spedisce a combattere i suoi ragazzi adolescenti come in una guerra santa, secondo quello che un ottimo articolo de Il tempo definisce uno “schema jihadista”,.

La guerra della Russia all’Ucraina ha bisogno di esempi e Kadyrov è uno dei leader che erano stati più critici nei confronti della condotta “morbida” della guerra di Vladimir Putin, così ha voluto dare l’esempio alla maniera cecena.

Kadyrov manda i tre figli al fronte

Nelle ultime ore è stata resa nota l’iniziativa del leader ceceno, che tra l’altro è musulmano: secondo alcune agenzie di stampa russe ed alcuni canali telegram attribuiti allo stesso Kadyrov, i suoi figli minori, di 16, 15 e 14 anni, andranno a combattere in Ucraina.

“L’età non interferisce con l’addestramento”

Ecco le parole del governatore della Cecenia: “La minore età non dovrebbe interferire con l’addestramento dei difensori della nostra madrepatria”. E ancora: “Il loro addestramento militare è iniziato tempo fa, quasi in tenera età. E non sto scherzando. È arrivato il momento di mettersi in mostra in una vera battaglia e io non posso che accogliere con favore il loro desiderio. Presto andranno in prima linea e si troveranno nei tratti più difficili”.