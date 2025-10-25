Kamala Harris potrebbe tornare a sfidare i repubblicani alle prossime presidenziali del 2028? Se ne discute da tempo ma nelle ultime ore è arrivata una rivelazione dalla diretta interessata in merito alla futura tornata elettorale. Lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata alla Bbc e dedicata al suo nuovo libro fresco di pubblicazione.

Quale sarà dunque il futuro politico di Kamala Harris dopo la sconfitta, alle passate elezioni, contro Donald Trump?

Kamala Harris si ricandida alle presidenziali 2028? La replica

Kamala Harris ha deciso di rilanciarsi politicamente e lo ha fatto nel corso di un’intervista dedicata alla pubblicazione del suo nuovo libro 107 giorni, nel quale ricostruisce la non facile campagna elettorale per la presidenza, a quattro mesi dalle elezioni, conseguente al ritiro di Joe Biden e terminata con la vittoria di Donald Trump. Parlando con la giornalista dela Bbc Laura Kuenssberg l’ex vicepresidente degli Stati Uniti ha anche guardato al futuro dicendo la sua sulla possibilità di ricandidarsi.

E non escludendolo. La giornalista ha infatti chiesto alla Harris se le sue nipoti vedranno mai, in futuro, una presidente donna degli Stati Uniti: Kamala Harris ha replicato che questo sarebbe avvenuto molto presto. A quel punto la Kuenssberg è entrata nel merito chiedendole se quella donna avrebbe potuto essere lei e l’ex vice di Biden ha risposto “è possibile”. Pur sottolineando di non aver al momento preso ancora una decisione definitiva. “Non ho ancora finito. Ho vissuto tutta la mia carriera come una vita dedicata al servizio dei cittadini statunitensi ed è parte integrante di me” ha poi chiosato citando un estratto del suo libro.