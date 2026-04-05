Kanye West headliner al Wireless di Londra provoca proteste

La notizia dell’ingaggio di Kanye West come protagonista delle tre serate del Wireless Festival di Londra (dal 10 al 12 luglio) ha riacceso un dibattito nazionale nel Regno Unito. La scelta degli organizzatori è stata accolta da una serie di prese di posizione ufficiali: critiche politiche, messaggi di protesta da parte di associazioni e il ritiro di almeno una sponsorizzazione importante. Nel centro della controversia ci sono i commenti del passato del rapper, che molti considerano espressioni di antisemitismo e apologia di ideologie estremiste.

La vicenda mette in luce il dilemma tra libertà d’espressione, responsabilità dei palcoscenici e il ruolo degli sponsor. Dopo una recente esibizione al SoFi Stadium di Los Angeles, dove il cantante ha tenuto la sua prima grande performance negli Stati Uniti dopo anni, la programmazione della tournée europea include tappe come il Gelredome di Arnhem, date in Francia e lo show italiano all’RCF Arena di Reggio Emilia il 18 luglio. Questi appuntamenti convivono con le reazioni istituzionali e il richiamo di gruppi che chiedono una riflessione sulla legittimità della piattaforma offerta a un artista che in passato ha diffuso messaggi controversi.

Reazioni politiche e istituzionali

Tra le critiche più incisive si segnala quella del primo ministro Keir Starmer, che ha definito «profondamente preoccupante» la decisione di ingaggiare Kanye West per il festival, richiamando l’urgenza di contrastare con fermezza ogni forma di antisemitismo. Anche il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha preso le distanze dall’evento, sottolineando che i commenti e le azioni passate dell’artista sono «offensivi e inaccettabili» e non riflettono i valori della città. Queste prese di posizione hanno alimentato un confronto pubblico sul confine tra intrattenimento e responsabilità civica.

Il ruolo delle organizzazioni ebraiche

Diverse realtà della comunità ebraica, tra cui il Campaign Against Antisemitism e il Jewish Leadership Council, hanno espresso sdegno per la scelta del Wireless. I rappresentanti hanno ricordato che l’artista ha in passato diffuso teorie del complotto e pronunciato affermazioni che molti hanno interpretato come un’esaltazione del nazismo, oltre alla pubblicazione di un brano intitolato Heil Hitler. Per queste organizzazioni la concessione di una piattaforma di grande portata a chi ha tenuto tali posizioni appare «profondamente irresponsabile» e meritevole di una riconsiderazione da parte degli organizzatori.

Conseguenze per sponsor e circuito dei festival

Le tensioni hanno prodotto effetti concreti: alcune aziende hanno valutato la propria partecipazione finanziaria all’evento, con notizie di ritiri di sponsorizzazioni. In particolare, a seguito dell’escalation di critiche politiche e pubbliche, è stato riportato il ritiro della sponsorizzazione da parte di Pepsi, una mossa che riverbera sul modello economico dei grandi festival musicali e mette in evidenza la pressione che brand e partner commerciali possono esercitare sulle scelte dei promoter.

Implicazioni per la programmazione e l’opinione pubblica

L’uscita di sponsor e le critiche istituzionali