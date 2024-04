Kate Middleton ha ricevuto un importante regalo da Re Carlo. Proprio mentre combatte la sua lotta contro il cancro, la moglie del principe William ha ottenuto un dono che, prima di lei, nessuno della Royal Family aveva guadagnato.

Kate Middleton: il regalo di Re Carlo mentre combatte il cancro

Re Carlo ha fatto un regalo importantissimo alla nuora Kate Middleton. Mentre la moglie di suo figlio William sta combattendo contro un terribile cancro, il sovrano d’Inghilterra l’ha omaggiata con un dono che nessuno della Royal Family ha mai ricevuto.

Cosa ha regalato Re Carlo a Kate Middleton?

Kate Middleton ha ricevuto la nomina all’Ordine dei Compagni d’Onore. Un prezioso titolo reale, che nessuno prima di lei nella Royal Family aveva ricevuto. Re Carlo ha deciso di premiarla per il suo “eccezionale” servizio pubblico e per il suo sostegno e interesse per le arti e in particolare nei confronti della National Portrait Gallery, del V&A e della Royal Photographic Society.

Kate Middleton fa parte dell’Ordine dei Compagni d’Onore

Fondato da Re Giorgio V nel giugno del 1917, l’Ordine dei Compagni d’Onore è un ordine cavalleresco vigente nel Regno Unito e nel Commonwealth. E’ nato come riconoscimento per meriti eccezionali nelle arti, nella letteratura, nella musica, nelle scienze, nella politica e nella religione. Prima di Kate Middleton, l’hanno ottenuto nomi come Paul McCartney, Elton John e Winston Churchill.