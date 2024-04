Kate Middleton è tornata in pubblico in occasione dei sesto compleanno del figlio minore Louis

Kate Middleton e il Principe William hanno festeggiato il sesto compleanno del Principe Louis, come da tradizione.

Kate Middleton festeggia il compleanno del figlio Louis

Louis è stato protagonista di una foto scattata dalla madre. L’immagine arriva ad un mese di distanza dallo scatto pubblicato in occasione della Festa della mamma, per cui Kate è stata ampiamente criticata e che ha ammesso di aver ritoccato. In questo caso il ritratto del Principe è stato accompagnato da un semplice messaggio: “Buon 6° compleanno, Principe Louis! Grazie per tutti i gentili auguri di oggi“.

Le aspettative dei fan reali

Il pubblico inglese aspettava con ansia la pubblicazione di una foto, poiché è consuetudine vederne una alla vigilia del compleanno di ogni figlio. Considerate tuttavia le circostanze attuali, con Kate in cura per il cancro e l’appello della famiglia alla privacy, le aspettative erano incerte. I principi del Galles hanno tradizionalmente pubblicato uno scatto di George (10 anni) Charlotte (8 anni) e Louis ogni anno nel giorno del loro compleanno. In molte occasioni hanno raccontato di essersi affidati ad un fotografo professionista mentre in altre è stata proprio la Principessa, che si è definita lei stessa una “entusiasta fotografa dilettante“, a mettersi dietro l’obiettivo.

La foto di Louis

Anche quest’anno la coppia ha deciso di rilasciare l’immagine per ringraziare i parenti che si sono messi in contatto con il figlio per augurargli buon compleanno, secondo quanto riportato dalla rivista PEOPLE. Nello scatto, il Principe Louis sorride direttamente all’obiettivo mentre è sdraiato su una coperta nell’erba. I tre bambini

sono recentemente tornati a scuola dopo alcune settimane di pausa durante le vacanze di Pasqua.