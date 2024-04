Carole e Michael Middleton, genitori di Kate, sono nei guai. La madre della principessa, fondatrice dell’azienda Party Pieces, è stata costretta a dichiarare bancarotta dopo il Covid e ora sarebbe spuntato un nuovo debito.

Il debito da 300mila euro

Carole e Michael Middleton hanno infatti un debito di 300mila euro con la Interpath Advisory, società londinese incaricata di gestire la bancarotta di Party Pieces. La società ha spiegato al Times e al Mirror che gli asset di Party Pieces non sono stati sufficienti a coprire i costi e le spese sostenute e che ormai non si aspettano più di vedere quel denaro.

L’azienda fondata da Carole Middleton

La madre della principessa del Galles ha fondato Party Pieces quando aveva 30 anni, vendendo oggetti per corrispondenza dal suo garage. All’inizio vendeva goody bags, i pacchetti regalo che si donano alle feste per bambini per ringraziare gli invitati. Poi ha deciso di espandersi, offrendo decorazioni di ogni tipo per ogni tipo di festa.

Dato il successo dell’attività, due anni dopo il suo avvio anche il marito Michael lascia il lavoro e si mette in affari con la moglie.