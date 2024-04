La Federal Aviation Administration (Faa) ha aperto un’indagine sul Boeing 737-800 della compagnia low cost stutinitense Southwest Airlines: lo scorso sabato, 23 marzo, l’aereo è finito fuori traiettoria mentre si trovava durante la fase di discesa. A bordo si trovavano 153 persone, tra cui 147 passeggeri e sei membri dell’equipaggio.

Leggi anche: Incendio in un appartamento di Roma: morto 70enne

Aereo rischia di schiantarsi: aperta un’indagine

La Faa ha aperto un’indagine sul Boeing 737-800 della compagnia low cost statunitense Southwest Airlines: l’aereo è finito fuori traiettoria mentre si trovava durante la fase di discesa e ha rischiato di scontrarsi contro la torre di controllo dell’aetoporto LaGuardia di New York. A bordo si trovavano 153 persone: l’aereo è stato dirottato verso l’aeroporto internazionale di Baltimora-Washington prima di tornare a LaGuardia. La compagnia aerea ha confermato l’accaduto in un comunicato, affermando che durante il volo sono state incontrate alcune turbolenze e che la visibilità era scarsa. Anche all’interno della compagnia, ha fatto sapere un portavoce, si sta conducendo un’indagine. “Un controllore del traffico aereo ha detto all’equipaggio del volo Southwest Airlines 147, che si era allontanato dal percorso previsto a causa delle condizioni meteorologiche avverse, a effettuare un go-around all’aeroporto di LaGuardia“, spiega l’Faa in una nota, confermando l’indagine.

New York, l’incidente in volo

L’incidente è avvenuto intorno alle 13:00 (ora locale), quando i piloti del volo Southwest 147 avevano interrotto un primo avvicinamento a causa del maltempo: i quotidiani statunitensi hanno diffuso l’audio delle comunicazioni radio tra l’aereo e il personale dell’aeroporto di New York. L’aereo, fino a 2.400 metri dall’inizio della pista, segua la traittoria giusta ma, improvvisamente, inizia a deviare per motivi non ancora chiariti. Dalla torre di controllo hanno contattato subito la cabina di pilotaggio e avvertito i membri dell’equipaggio di salire nuovamente di quota perché c’è il rischio che l’aereo si schianti contro una torre. “Non era allineato con la pista” ha fatto sapere il controllore del traffico aereo. Tra le ipotesi c’è quella della variazione del vento, che potrebbe aver spostato l’aereo dalla sua traiettoria.

Leggi anche: Palermo, rapina nel centro storico: un arresto