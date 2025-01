Katia Follesa co-conduttrice al Festival di Sanremo 2025

Katia Follesa al Festival di Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo 2025, che si svolgerà dal 11 al 15 febbraio, si prepara a una serata memorabile con la partecipazione di Katia Follesa come co-conduttrice. L’Ansa ha rivelato in esclusiva che la comica, già nota per il suo lavoro in programmi come Zelig e Lol – Chi ride è fuori, affiancherà Carlo Conti, il quale ha già collaborato con lei in passato. La scelta di Follesa sembra essere un chiaro segnale della direzione che Conti intende dare alla kermesse: un’atmosfera leggera e divertente, capace di coinvolgere il pubblico.

Un cast di co-conduttrici di talento

Oltre a Katia Follesa, si vocifera che Geppi Cucciari sarà presente in una serata differente, contribuendo così a creare un clima di spensieratezza e risate. La decisione di Conti di circondarsi di professioniste della comicità non è casuale; il conduttore toscano sembra voler seguire le orme di Amadeus, ma con un approccio più orientato alla leggerezza. Tuttavia, la presenza di Follesa e Cucciari pone una sfida significativa per chiunque si esibisca sul palco dell’Ariston, dato che il confronto con i grandi nomi del passato può risultare intimidatorio.

La carriera di Katia Follesa

Katia Follesa, 48 anni, ha costruito una carriera brillante nel mondo dello spettacolo. La sua popolarità è esplosa negli anni 2000, quando ha formato il duo Katia & Valeria con Valeria Graci, diventando un volto iconico di Zelig. Da allora, ha partecipato a numerosi programmi televisivi, tra cui Comedy Match e Junior Bake Off Italia, dimostrando la sua versatilità come attrice e conduttrice. La sua esperienza e il suo carisma la rendono una scelta azzeccata per il Festival, dove si prevede che porterà un tocco di freschezza e umorismo.

Attesa per ulteriori annunci

Con l’ufficialità della partecipazione di Katia Follesa quasi certa, ora si attende con curiosità l’annuncio di Carlo Conti riguardo agli altri co-conduttori. Tra i nomi che circolano, si parla di Serena Rossi, molto amata dal pubblico, e di Mahmood, che potrebbe portare un tocco musicale alla serata. La tensione cresce mentre il pubblico si prepara a scoprire chi salirà sul palco dell’Ariston, ma per Follesa, salvo imprevisti, sembra che tutto sia già deciso. La sua presenza promette di rendere il Festival di Sanremo 2025 un evento indimenticabile.